確診食肆｜啟業喜雙逢酒家再上榜　有患者曾到英皇紅酒扒房、牛気

第四波新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心周日（29日）深夜更新確診者潛伏期行蹤表，再有食肆新上榜，包括灣仔英光大廈金金日式燒肉店、荃灣如心廣場牛気、健康邨英皇紅酒扒房。 另外，觀塘啟業商場的喜雙逢酒家，除了其閣樓的星輝宴會廳出現跳舞群組，其酒家位置亦出現確診者。

▼11月26起收緊防疫措施▼

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根據衞生署衞生防護中心資料，個案6163的59歲女子，於11月23日發病，在潛伏期間曾到荃灣如心廣場牛気，又曾到訪海洋公園。另外，個案6158的54歲女子，於11月26日病發，曾到健康邨英皇紅酒扒房，並到同屬東區的友邦廣場。

因應3間食肆爆發群組，即灣仔莊士企業大廈3樓星月居、中環歷山大廈2樓Otto e Mezzo 8½ BOMBANA，及上環誠信大廈1樓及地下C號舖泉章居大飯店，政府就此發出強制檢測公告，於11月15至29日曾到該3間食肆的人士，都需於12月3日或之前，接受病毒檢測。

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衞生署衞生防護中心資料顯示，有2名確診者曾到星月居，分別為個案5715及6201，當中後者又曾到灣仔英光大廈金金日式燒肉店。Otto e Mezzo 8½ BOMBANA方面，則有6人到訪，分別為個案6072、6160、6172、6176、6177及6182。至於泉章居大飯店，則有3人到訪，包括個案6055、6136及6171，其中6055在之前，已曾報稱到過萬利商業大廈太平洋咖啡，及新世界大廈翠亨邨。根據現時資料，各人都未曾到跳舞場所。

另外，觀塘啟業商場喜雙逢酒家的星輝宴會廳，早前爆出跳舞群組，至今涉及13名確診者到訪。根據今日衞生防護中心資料，在跳舞群組涉事的閣樓星輝宴會廳以外，該酒家亦新增一位確診者到訪，為一名62歲女士（個案6173），居於鯉魚門邨鯉生樓。

▼曾有確診或疑似 2019 冠狀病毒病個案的大廈名單▼