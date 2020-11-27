周梓樂死因｜救護員稱曾遭多車阻塞延誤約5分鐘　認為救援未受阻

科大生周梓樂死因研訊今（27日）踏入第10日。救護隊目供稱，當晚唐明街近唐俊街交界「好多車頂住咗唔郁」，遂指示隊員駛入另一車路進尚德邨。惟救護車駛至廣盈閣的消防閘口時，又遭數架違例泊車的車輛塞住，需攜著擔架步行百多米進入肇事停車場。他又稱，若唐明街交通暢通，該路程可縮短1、2分鐘，但「其實唔係差太多」。其隊員亦出庭作供，同意總共受阻的時間約為5分鐘，但不算嚴重阻塞。

死者周梓樂（終年22歲）去年11月4日凌晨，在警民衝突期間被發現倒臥尚德停車場A場2樓低層平台，延至同月8日不治。

被巴士及私家車等阻去路

救護隊目鄭冠明供稱，當晚凌晨乘坐車牌A344的救護車執勤，1時11分駛至景林邨附近時，車上的流動終端機顯示有人在尚禮樓一帶受傷。鄭與隊員陳智楓、石永熙前往協助，但救護車經寶順路轉入唐明街時，唐明街近唐俊街交界「好多車頂住咗唔郁」，當中包括巴士及私家車。

攜擔架步行百多迷入停車場

鄭見狀指示隊員駛入尚德商場與尚信樓之間的車路入邨，但1時20分駛至廣盈閣的消防閘口時，又遭數架違例泊車的車輛塞住。鄭與隊員繼而在廣盈閣外下車，攜著擔架步行百多米進入肇事停車場，在地下會合帶路的消防員。

救護隊目鄭冠明認曾因被車阻塞而改路，但稱即使用原路不過快1至2分鐘。(林樂兒攝)

未見梓樂有明顯傷口

1時30分，鄭在消防員帶領下到達二樓，見到昏迷、已上頸箍的梓樂。他指梓樂有呼吸脈搏，嘴角有血漬但無傷口，估計曾吐血，而右側頭部近眼角位約有一個雞蛋大小的明顯腫脹，無其他明顯傷口。鄭從消防員得知傷者在停車場墮樓，因此懷疑梓樂是高處墮下，脊椎及盤骨可能受傷。鄭其後以擔架床抬梓樂上救護車，送往伊利沙白醫院創傷中心。

送院途中無受阻

鄭續道，1時41分隊員開車，調頭原路逆線駕駛轉出尚德邨至寶順路，當時唐明街塞車位仍未見暢通。鄭庭上被問及，原路折返出尚德邨，與駛經尚智樓往寶康路出邨，哪一路程更快；鄭認為原路折返會更快。而救護車最終於1時59分，抵達伊利沙白醫院急症室，途中無遇阻塞。

認同阻塞未延誤救援

鄭稱，若唐明街不塞車，便會經尚智樓前往停車場。他在裁判官高偉雄詢問下，表示若唐明街交通暢通，該路程可縮短1、2分鐘，但亦稱：「其實唔係差太多。」裁判官追問他是否「唔認為阻塞延誤救援」，鄭同意。

裁判官又問，收到此案傷者需要支援的訊號時，其救護車是否最接近傷者，因而接到訊息？鄭回應不清楚電腦的調派系統。他又指，送往伊利沙白醫院的原因，是因它是最近設有創傷中心的醫院。

負責駕駛救護員的陳智楓稱，估計當晚受阻時間約為5分鐘。(林樂兒攝)

當晚受阻時間約5分鐘

負責駕駛救護員的陳智楓則供稱，確認在唐明街及廣盈閣被車輛阻塞。裁判官問，當晚總共受阻的時間是否5分鐘左右，而這不算嚴重阻塞；陳同意。兩位證人均表示現場沒有看到警員，在停車場治理傷者時無人受阻，亦沒聞到異味。

施用了最高劑量止血藥

庭上讀出鄭在送院途中所作的記錄。根據救護車記錄，救護員替梓樂戴上供氧面罩，加上頭部固定器、頸套、脊椎板及盤骨板，注射生理鹽水及施用止血藥物。鄭解釋，因無法量到血壓，懷疑梓樂內出血，故用了止血藥，並施用了最高劑量。

認為梓樂似腦部受創

此外，梓樂膚蒼白，GCS昏迷指數只得最低的3分，呼吸頻率為每分鐘20下，心跳每分鐘72下，脈搏強而有力。鄭形容梓樂呼吸「有啲辛苦」，而血含氧量在供氧下顯得足夠。一般人的曈孔直徑為2至3毫米，兩邊相稱，但梓樂左右曈孔直徑則為2毫米及5毫米，其右眼對光反應遲緩，代表腦部可能受創。

研訊明續。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)

證人供稱事發經過。(詳見下圖)