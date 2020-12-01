通識科｜梁美芬、鄭家朗激辯疊聲互罵　梁：你被洗腦　鄭：歪理

《施政報告》公布將大舉修改通識科，教育局局長楊潤雄上周宣布改革安排，包括將課時減半，評分改為只區分合格與不合格，並加入往內地考察活動。 立法會教育事務委員會主席梁美芬與「教育野」發言人鄭家朗今（1日）出席港台節目《視點31》極辯通識科，在半小時節目中兩人多次疊聲互罵，梁美芬批評鄭家朗被通識科「洗腦」，「你就係俾人灌輸」，鄭家朗則反擊指梁美芬說歪理，「你地先係令到社會變得激進嘅源頭」，。

梁美芬認為，「通識科的失敗在於執行，就好像建屋無基礎」，她反對通識科要維持必修必考，並計算入升讀大學的評分上，認為通識要「開心咁讀，培養同學的正面價值觀」。鄭家朗則表示，在《施政報告》中看不到如何幫助青年在香港發展，他不明白為何政府要資助內地企業吸引青年到大灣區發展，「為何不是走向國際？」

梁美芬又指，她早於2009年已表明應檢討通識科，形容政府在通識科「生仔唔湊仔」，批評有老師以碎片式材料教學，學生亦被灌輸歪曲思想，認為學生在修讀通識科時應同時學習相關理論基礎。

鄭家朗則說，自己曾往內地交流考察，認為通識科「從來唔係背誦，係要培養批判式、多角度思維」，他認為政府提出改革「係想變洗腦」。鄭家朗又說，閱畢《施政報告》後「不想再努力」，認為政府是想「將年青人送去大灣區，但年輕人最想是留在香港發展」。