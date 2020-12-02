有線中國組黃麗萍：管理層做法粗暴　許方輝曾指示「平衡報道」

有線新聞部昨日有約40人被裁，遍及港聞、財經、攝影師、剪接等組別，其中新聞專題環節《新聞刺針》全組遭解僱，及後引起人事大地震。被裁的有線中國組助理採訪主任黃麗萍今日（2日）於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，裁員前公司與員工完全無溝通，不尊重新聞部運作，令同事都十分憤怒。

她又在港台節目《千禧年代》中表示，新管理層加入後未能帶領新聞部前行，更曾出手干預新聞運作。至於是次裁員是否處於政治審查，她則認為完全有可能，但並不確定。

有線無預警下裁新聞部約40人，包括中國組助理採訪主任黃麗萍，引發有線中國組全員總辭，以示不滿。（梁鵬威攝）

黃麗萍：管理層做法粗暴 不尊重新聞部運作

黃麗萍指出，員工完全是透過外界「吹風」，才得知公司的裁員消息，昨日新聞部氣氛很差，員工十分憤怒，不滿管理層事前無與部門主管商量如何開源節流，認為管理層做法「粗暴」，完全不尊重新聞部運作，令員工不能接受。

新資金入主後，公司早前解僱一名前高層再換入4名管理層，但黃麗萍表示未能見到4名管理層有帶領整個新聞部，反而員工十分努力，保持新聞質素，最終令部分記者認為，無法繼續努力維持新聞質素，因此決定集體辭職。

許方輝由無綫新聞部轉投有線新聞。(無綫新聞截圖)

新管理層未能帶領新聞部 要求可笑

她又指新聞及公共事務副總經理許方輝不懂新聞，與員工沒有溝通，參與會議時經常提出「可笑要求」，例如中國組曾想做一條有關內地官派律師的新聞，許就曾要求找一個「官派律師幫人」的角度平衡故事，但她認為對方或是以「扮平衡」的角度干擾報道，但最終被其打發。又或者港台編導蔡若玲被捕當日，許方輝曾認為特首林鄭月娥訪京作為那時頭條新聞，引得同事反對。她還指，許方輝重視中國外交部記者會，亦會以無綫新聞為標準，衡量有線新聞。

是次裁員是否屬於政治審查，黃麗萍就認為完全有可能，但並不確定。被問及香港將來還能否容得下類似的中國新聞報道，黃麗萍相信香港仍可接受，中聯辦亦不想「滅聲」，內地民眾亦有很多方式接觸類似中國新聞報道。她下一步計劃會先求職，但直言疫情下應存在困難。