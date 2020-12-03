抗疫專家料第四波疫情未到頂　最多每日逾120宗　促改善追蹤滯後

本港第四波新冠肺炎疫情嚴峻，周三（2日）再增103宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君直言，疫情未見回落，未知何時確診數字才會下降。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌也形容疫情「唔知幾時到頂」。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良則認為，第四波最差的時間仍未來臨，追蹤及檢測仍做得未夠好，源頭不明個案佔很高百分比，未能回落之餘還有上升趨勢，預計追蹤滯後，或會再次導致高危群組間出現爆發。

第四波疫情嚴峻，授許樹昌形容疫情「唔知幾時到頂」。(資料圖片)

張竹君表示，確診數字仍高企未有回落跡象，被問到是否不能過「正常聖誕」，她稱未知何時確診數字才會下降。

許樹昌就指，雖然前兩天確診數字稍為下降，但隨即反彈至過百宗，單看一、兩天數字不能反映疫情，需看七天平均數，他指未知何時才「到頂」，亦難以估計未來是否繼續上升。由於政府已推出新一輪限制措施，他認為疫情能否緩和，在於市民能否遵守最新的防疫規定，及私人企業會否跟隨在家工作的安排，令人流可有所減少。

許樹昌：源頭不明個案比例仍很高

近日源頭不明個案比例仍高，許樹昌稱情況令人人擔憂，因不能找到源頭，「可能其實好大班人受感染」。昨天公布的確診者中，有數人發病日期在11月13至20日，距離確診日期相距達半個月，許樹昌認為或因這些人早前以為自己非受感染，當檢測變得便利時才接受檢測，相信在政府推出更多檢測地點及方式後，情況未必再發生。

何栢良認為，第四波最差的時間仍未來臨，追蹤及檢測仍做得未夠好，源頭不明個案佔很高百分比，未能回落之餘還有上升趨勢。(資料圖片)

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早在電台節目表示，第四波最差的時候仍未來臨，追蹤及檢測仍做得未夠好，跳舞群組引起社區廣泛傳播。源頭不明個案佔很高百分比，未能回落之餘還有上升趨勢，預計追蹤滯後，或會再次導致高危群組間出現爆發。

何栢良認為，第四波最差的時間仍未來臨，追蹤及檢測仍做得未夠好，跳舞群組引起社區廣泛傳播。(資料圖片)

何栢良指出，現時接受強制檢測的群組，一般需時2日至3日才出報告，追蹤有滯後增加傳播風險。而當局公布日出康城地盤出現感染個案，他直指在地盤工作時配戴口罩有實際困難，但拉下口罩時容易出現互相傳播，即使增加罰款應對違反社交距離措施人士，亦難以解決上述實際操作困難。

何栢良續指，11月爆發疫情後，60歲以上的患者增加，有醫護朋友轉告有個案一入院已要插喉維持心肺功能，他擔憂若本波疫情持續爆發，將增加重症及死亡個案。

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料第四波高峰時每日爆逾120宗

袁國勇昨晚(2日)亦表示，本港再錄得逾百宗確診，「大家要明白，今日發生嘅事，都係過去7到14日發生嘅。」他預料政府收緊社交措施後，相信效果會在14日後顯現，呼籲市民留家，勿出外聚餐等，因現時是冬天極有利病毒生存，料每日或最高峰時，可隨時有逾120宗個案，促食肆、市民合作，相信最後可以控制疫情。

他又形容抗疫至今如跑了「一半馬拉松」，預期有疫苗分發到全港，都要到明年底。他亦明白大家抗疫疲勞感到辛苦，但希望大家合作，盡公民責任，有不適就去檢測。

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