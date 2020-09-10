古諮會確認中環畢打行列一級歷史建築　沙宣道33號大宅列二級

古諮會將於今日（10日）開會，討論多個歷史建築物的擬議評級，當中確認將建於1924年的中環畢打街「畢打行」評為一級歷史建築；而約建於1930年的薄扶林沙宣道33號大宅及其車庫，亦獲確認列為二級歷史建築。以上建築物早前曾被業主反對而未能確認評級，今日交由古諮會討論。 至於西營盤第二街及西邊街交界第二街公共浴室，亦通過同意評為二級歷史建築。

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古諮會今日開會討論多項歷史建築的評級，包括確認中環畢打街的「畢打行」為一級歷史建築，以及確認薄扶林沙宣道33號大宅與車庫為二級歷史建築。以上3個項目的業主在公眾諮詢期間提出反對，因而未獲確認評級。

至於上環蘇杭街112號（即百年老店涼茶店「源吉林」所在建築物）、西營盤第二街及西邊街交界第二街公共浴室、九龍城衙前塱道24號唐樓，則分別建議評為一級、二級及三級歷史建築，全部建議今日亦獲委員同意。

「永和號」的屋頂被移走。（李澤彤攝）

「永和號」情況與大館相似

此外，今日會上亦提到有關「永和號」的保育工程，發展局文物保育專員任浩晨稱，據巿建局稱，因唐樓內的結構不理想，加上威靈頓街人多車多，顧及途人安全下需將原有元素移除，並在復修時重用。

被問及復修參考例子，任浩晨稱「永和號」有不少青磚和木材料，情況類似早前出現塌樓的大館第四座，因此特別檢視其安全性，亦相信巿建局日後會再交代情況。

油麻地戲院擬運用不同透明度的外牆玻璃，增加戲院的能見度。（古諮會文件）

油麻地戲院擬加入水袖及珠片概念

另外，今日亦曾討論油麻地戲院活化方案，建築署表明，會將低座正面後移，又會降低建築物高度，以避免遮擋現在的戲院。此外，又會在建築設計上，加入戲曲演員服裝的水袖及珠片概念。

會上不少委員同意新方案，最終方案獲通過。

油麻地戲院擬運用不同透明度的外牆玻璃，增加戲院的能見度。（古諮會文件）

聯和墟活化計劃文物評估報告獲通過

此外，古蹟辦早前了完成聯和墟聯和市場活化研究，當中包括建議重建正門入口簷篷等，會上今日討論有關報告，最終該文物評估報告獲通過。