電騙復興｜倍增涉4億　14歲少年交20萬予18歲「女特務」疑案中案

電話騙案復興！今年首9個月，警方共接獲895宗電話騙案，較去年同期飆升130%，涉款達4億元，大部分涉及「假冒官員」手法。年紀最細個案受害人只有14歲，少年誤墮圈套，親手將存放家中的20萬元現金，轉交一名自稱是「特務」的18歲少女手上。該名「女特務」被捕時，聲稱自己亦是受害人曾被騙款。

警方今年就電話騙案共拘捕46人，當中有30人便聲稱「做特務」，負責押送受害人取錢，料經手至少2,000萬元，有金融才子亦不敵「特務」失600萬元。

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單一宗損失金額達2000萬元

本港今年1月至9月整體罪案有逾4.7萬宗，較去年同期增22%，當中電話騙案錄得895宗，較去年同期的388宗增加130%，涉及金額達4億元，較去年同期約8,200萬元劇增近4倍。當中涉及用國安法行騙有11宗，有2宗受害人被騙走90萬元。

受害人年齡由14歲至92歲，單宗案件損失金額由200元至2,000萬元不等。今年首9個月宗數已突破過去兩年全年分別是615宗及648宗，警方料今年全年數字勢破千。

收「官員」電話指洗黑錢 少年將家中20萬應急錢交騙徒

今年首9個月有465宗「假冒官員」，較去年同期的160宗飆升190%，涉逾3億元。東九龍總區重案組總督察莫子威表示，年紀最細苦主只有14歲，今年8月誤信「假冒官員」指他涉嫌在內地洗黑錢，保持通話三日，期間聽從指示報行蹤等。

少年最後將父母存放家中的20萬應急現金，在家樓下原封不動地轉交一名自稱是「特務」的18歲少女手上。騙徒食髓知味，少年無錢再「上繳」始轉告母親揭發。最後警方截回3萬元。

被捕少女堅稱是「女特務」：唔同得你講

警方拘捕該名18歲女「特務」後發現疑是「案中案」。該少女被捕時一度仍堅信自己是「特務」，「阿sir，真係唔同得你講，呢個係『特務』身份，講咗會俾人拉。」警方調查發現，該少女共涉在4宗電騙案中押送受害人取錢，再將款項存入自己銀行戶口。

該少女其後透露自己亦被騙走5萬元，疑亦是受害人，案件仍調查中。莫子威強調，香港並無「特務」職業，提醒凡涉及協助收取騙款，即屬「同謀」均有刑責，「做『特務』唔係理由。」

左起︰商業罪案調查科反詐騙協調中心高級督察陸鴻基、總督察顏凱欣、東九龍總區重案組總督察莫子威、警察公共關係科高級督察鄧德陽。（林頌華攝）

30被捕者自稱「特務」 搜出身上有假搜查令

警方就電話騙案至今拘捕46人，為29男、17女，由18歲至76歲，當中有30人聲稱自己是「特務」，部份身上帶有假搜查令、凍結資產令等，估計這群聲稱「特務」經手款額至少2,000萬元。

其中於今年10月29日，警方搗破一個電話騙案集團，拘捕4名自稱「特務」，涉騙約1,000萬元，當中最高一筆騙款為600萬元，受害人為金融界才子亦不虞有詐。警方指，主要受害人除是長者外，30歲以下青年人屬第二大受害群組，因涉世未深。