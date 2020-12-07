電騙復興｜假公安洗腦四部曲　教裝「資產審查」程式實偷理財密碼

受新冠肺炎疫情衝擊，經濟不景，電話騙案復肆虐。警方今年首9個月共接獲895宗電話騙案，較去年同期飆升130%，涉款4億元，當中涉及用國安法行騙有11宗。警方分析，騙徒擅扮內地執法人員，會穿着公安制服視訊通話、製假官網等，並分四部曲逐步操縱受害人，最誇張個案，是迫使通宵寫5,000字「悔過書」等，最後假意幫受害人「還清白」，提供連結下載木馬程式作「快速資產審查」，實則偷取網上理財密碼，將受害人身家「一鋪清袋」。有實測試受騙警員形容騙徒「好識捕捉心理」。

左起︰商業罪案調查科反詐騙協調中心高級督察陸鴻基、總督察顏凱欣、東九龍總區重案組總督察莫子威、警察公共關係科高級督察鄧德陽。（林頌華攝）

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11宗涉及用國安法行騙 2人失90萬

今年首9個月電話騙案涉款4億元，當中有約3億元是墮入「假冒官員」圈套引致。涉及用國安法行騙有11宗，有2宗受害人被騙走90萬元。東九龍總區重案組總督察莫子威指，單一最高損失金額為2,000萬元，受害人為居住將軍澳的85歲老婦，今年4月被騙取網上銀行戶口資料及密碼，並按指示將畢生積蓄，包括亡夫經營傢俱製作生意留下的遺產，分四次存入該戶口，事隔兩個月後驚覺所有存款合共2,000萬元被轉走。

先威嚇捲大案 視像亮相安撫助破案

商業罪案調查科反詐騙協調中心總督察顏凱欣指，騙徒利用境外預錄語音來電，指接電人有包裹郵寄問題，轉駁電話後即由自稱「執法人員」，首先訛稱受害人在內地干犯大案，如搗破洗黑錢集團搜到大量為受害人名義的銀行卡、有受害人名義開的電話卡發出大量不合法短訊等，威嚇其會被捕或凍結資產，隨即又安撫會幫助受害人洗冤。

使用「社會孤立」威脅受害人 有人按指示站着乘高鐵上京

之後，騙徒會製作假官網、假拘捕令增加說服力，會穿着內地公安制服視訊通話，透過「權威」形象取信。騙徒第三階段會使出「社會孤立」招數，不准受害人向外界透露，包括稱其他人知道會受牽涉，更甚要求24小時視訊匯報行蹤。顏凱欣指，有個案被要求通宵寫5,000字「悔過書」予法庭，有個案按指示乘高鐵往北京惟全程「罰企」，旨令受害人身心俱疲。

完成心理控制後，第四階段便假好意指為受害人成功爭取「快速資產審查」，將財產轉入網上理財戶口作資產審查，提供副檔為「.apk」的應用程式連結下載，介面有齊不同銀行的選項，要求個人資料及網上理財戶口密碼，實則為惡意木馬程底，可刪除受害人手機的短訊內容，並轉寄網上銀行一次性密碼短訊到騙徒的手機。

高級督察收假執法人員電話 親試「受騙」6天

警察公共關係科( PPRB )高級督察鄧德陽早前接獲詐騙電話，展開歷時6天通話，騙徒的通訊頭像用執法人員相片，惟在視訊通話僅數秒便收線指訊號不良，翻看畫面實際上只是硬照非真人，並會發出「檢察院傳票」稱經濟犯罪，假官網可以輸入「案件編號」，載列資料實際都是過去數天所套取而製成。他提到，騙徒獲取信任後，以助查理由指示買全新指定品牌電話，及用新電話號碼。

鄧德陽形容騙徒「好識捕捉受害人心理」，除要他定時報到外，會訛稱案中有無辜的人自殺，令受害人產生內疚感，同時不斷洗腦「相信我係無辜」，又提他出街防疫戴口罩；並安排另一名騙徒飾演「檢察官」，合演極力爭取「加速偵查」戲碼，最後指示受害人開設新網上理財戶口，並下載使用「.apk」木馬程式。

警方提醒，疫情下社交封閉，未能常與朋友家人分享經歷，遇騙徒易乘空而入，受害人主要是長者，提醒家人多留意長者有無突然轉用網上理財、轉用智能電話、長時間使用社交媒體溝通等。有「+」的電話號碼尤其「+852」都屬海外來電，本港政府機構不會以預錄語音形式致電市民，更不會市民交出網上銀行帳戶及密碼「證清白」，提醒切勿下載不明來歷的應用程式。