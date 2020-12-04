新冠肺炎｜增112宗確診　36宗無源頭　兩名中學生染疫

第四波疫情持續嚴峻，本港今日（4日）新增112宗確診個案，為第四波疫情後第二高，亦是7日內第三度破百。100宗本地個案中，36宗為無源頭，較昨日（3日）的31宗源頭不明個案高。

新增個案中有兩名確診者為學生，就讀的兩間學校需要暫停面授課堂，亦有一名的士司機確診；而相關個案中，跳舞群組再多17宗確診，累計有607人確診。

12月4日，筲箕灣東華三院方樹泉日間活動中心再增9名家人及1名員工家人確診。（資料圖片／歐嘉樂攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日於記者會上說，本港今日新增112宗確診個案，個案編號為6591至6702。當中只有12宗為輸入個案，其餘100宗本地個案中，有36宗為本地無源頭個案。其他相關個案中，跳舞群組再多17宗個案，當中一名確診者為東華三院何玉清翠柳頤庭的院友，即跳舞群組已累計有607人確診。

筲箕灣方樹泉日間活動中心增至共55人確診

將軍澳日出康城9期地盤新增5位員工及2名家屬確診，累計有27名工作人員及5名家人確診；筲箕灣東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍亦再增9名員工及1名家屬確診，累計有43名院友、11位工作人員及1名家屬確診；而東華三院何玉清翠柳頤庭累計有2名工作人員及2名院友確診，另再有2宗初步陽性個案。

張竹君指，今日新增112宗確診個案，當中有36宗是無源頭個案。(資料圖片/羅君豪攝)

多一名的士司機確診

此外，有兩名學生確診，個案編號分別為6611及6633，二人分別就讀五旬節聖潔會永光書院及西灣河香港中國婦女會中學，兩間學校需要暫停面授課堂，並會安排師生作病毒檢測。另外多一名的士司機確診，個案編號為6671，駕駛的士車牌為VF4177。

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