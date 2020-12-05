專為院舍員工而設　灣仔檢測中心排長龍　院舍職員：不方便應上門

社會福利署設立黃竹坑遊樂場和灣仔軒尼詩道籃球場兩間專為安老院、殘疾人士院舍及護養院員工而設的臨時檢測中心，分別於昨天和今天（5日）起啟用。 灣仔軒尼詩道籃球場早上至少有30人等候檢測，有院舍員工上班前後來檢測，有院舍要員工利用私人時間檢測，他們建議當局派員上門採樣。

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食衞局發出公告，規定安老院、殘疾人士院舍和護養院員工，須於12月1日至14日期間強制檢測。社署在黃竹坑和灣仔設臨時檢測中心為他們採樣。

早上9時前，軒尼詩道籃球場外至少有30人排隊。承辦商向市民派籌，如輪候人數太多，他們可在指定時間回來檢測。

排頭位的范女士在老人院返夜更，早上7點在附近下班後，等候一個多小時做檢測，她指院舍要員工利用私人時間檢測，「如果走咗去的話崗位咪少咁個人，護理期間難道不顧老人家？」

排頭位的范女士在老人院返夜更，早上7點在附近下班後，等候一個多小時做檢測。（廖雁雄攝）

她上次檢測是兩星期前，當局曾派員到院舍採樣，她認為應在老人院的房間或以屏風隔開採樣區為員工檢測，令他們不用走動，避免在社區排隊有感染風險。

近日多間院舍有員工院友確診，她表示員工有自覺性，擔心染疫，為己為人會配合強制檢測。本來她已預約之後在社區檢測中心測試，但既然有為院舍院工而設的臨時檢測中心，就立刻來做檢測。

盧女士在下午1時上班前到場檢測，認為當局安排強制檢測有點混亂，上網見到社區檢測中心可預約時間已排到好後，未必趕及在政府規定本月14日前完成。當局曾上門到她工作的灣仔一間老人院採樣4至5次，她認為這樣員工不用出來「撲」。

盧女士認為，當局參考以往上門採樣，員工就不用出來「撲」。（廖雁雄攝）

她說，憂慮今次疫情，因為似乎比以前三波嚴重。院舍有提醒員工必須做檢測，她指，為了上班，沒有其他辦法下在寒冷早上排隊檢測。

吳女士在位於旺角的老人院工作，她說只有遠至元朗的檢測中心才有預約配額，不方便員工檢測。她建議當局派員到院舍採樣，「上門唔洗我哋走過嚟，要人頂更」。

吳女士建議當局派員到院舍採樣，「上門唔洗我哋走過嚟，要人頂更」。（廖雁雄攝）

在智障人士院舍任職復康助理的梁先生認為，是次強制檢測推行過急，對政府防疫措施沒太大信心。他說，即使每隔一段時間要檢測也未必有效阻止疫情爆發，應停非緊急服務。院舍容許他工作時間內檢測，惟不是每間院舍有類似安排。