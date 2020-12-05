南丫海難家屬質疑有人隱瞞真相　周梓樂研訊添希望　盼開死因庭

造成39人身亡的南丫海難至今已發生逾八年，一直未召開死因研訊。一直協助家屬的民主黨前立法會議員涂謹申，今日（5日）與死者家屬召開記者會，指本月初已去信死因庭，促死因裁判官重新考慮覆檢。 有死難者家屬形容真相至今未明，至親人墓前亦無法交代，而近日周梓樂死因庭出現新證據，「畀咗希望我咃」，希望召開南丫海難死因研訊，還死者公義；亦有家屬批評多年來從未有官員向家屬致歉，連死因庭亦不願召開，認為海事處及運房局忽視三十多個家庭的感受及公眾知情權，反問如何「move on（釋懷）」。

（王海圖攝）

「我哋去到佢哋墓前想交代一聲，係講唔到嘢」

2012年發生的南丫海難事件，家屬多年來都爭取希望進行死因研訊。惟家長上月接到死因庭通知，指死者的死亡原因明確，毋須召開死因研訊。遺屬趙先生對死因庭決定感到震驚，指曾向海事處索取調查報告但被拒，質疑當局隱瞞事實，對家屬及死者不公道。



另一遺屬徐先生亦批評，前任特首梁振英承諾「絕不姑息」，惟承諾至今未有兌現。他說若真相未明，至親人墓前亦無法交代：「我哋去到佢哋墓前想交代一聲，係講唔到嘢。」他形容近日周梓樂死因庭出現新證據，「畀咗希望我咃」，希望召開死因研訊，還死者及家屬公義。

不滿政府官員從未向家屬致歉

另一死者家屬梁女士質疑，嘉利大廈大火、屯門公路意外、甚至馬尼拉人質事故等亦有召開死因庭，但南丫海難家屬等足八年，連死因庭也沒有研訊，是令人失望。她形容八年來仍未得到公義，批評海事處及運房局忽視三十多個家庭的感受及公眾知情權，多年來從未有官員向家屬致歉，質疑是否39人性命不值得召開死因庭，反問如何「move on（釋懷）」。

涂謹申：已去信死因庭促重新考慮覆檢

一直協助家屬的民主黨前立法會議員涂謹申，今日與家屬及倖存者召開記者會，指已去信死因庭，請死因裁判官重新考慮覆檢；並要求警方開展其他調查方向。他強調即使不再是立法會議員，亦不會放棄：「程序公義係好重要（召開死因研訊），即使結論一樣，都令家屬心服口服，社會知情權都多咗。」涂謹申重申，家屬希望了解除了船長以外，船廠或海事處有否涉及任何刑事責任。