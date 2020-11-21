南丫海難｜死因庭拒開研訊稱死因明確　家屬收通知感憤怒

2012年造成39人身亡的南丫海難，災難發生至今八年，但死因庭一直未召開死因研訊。至近日有死者家屬收到死因庭的通知，指死者的死亡原因明確故毋須召開死因研訊，對此感到憤怒。一直協助家屬的民主黨立法會議員涂謹申今日（21日）回應事件，批評不召開死因研訊，家屬失去盤問權，無法得到全面資料，做法極不公道。他會與家屬開會，初步會考慮去信死因庭，盼死因裁判官會再覆檢決定。

海泰號和南丫4號兩艘船隻於2012年10月1日，在南丫島附近水域相撞，造成39死92人受傷。（資料圖片）

海泰號和南丫4號兩艘船隻於2012年10月1日，在南丫島附近水域相撞，造成39死92人受傷。災難發生至今八年，家屬近日終於收到死因庭以信件通知，指死者的死亡原因明確，毋須召開死因研訊。

據家屬收到的信件表示，由法官倫明高任主席的調查委員會，於2013年已全面披露海難死者的死因及死亡的環境情況，同時採納病理科醫生的遺體剖驗報告後，裁定海難死者是「非法被殺」。

裁判官：調查委員會與死因研訊目的重疊

信中透露，由調查所引申的刑事檢控已先後有兩名船長、兩名海事處官員被判罪成，其中海泰號船長黎細明誤殺罪成，判囚八年。同時，律政司考慮其他證據後，也已於上月通知警方不會作出進一步的刑事檢控。

死因裁判官認為，當年的調查委員會的職權事實上與死因研訊的目的完全重疊，因此無須召開死因研訊，會將決定通知生死註冊處。

其中一名死者家屬、倖存者趙炳全對事件感到憤怒，他認為死因庭的說法是不公平。另一名家屬亦對決定感到不滿及憤怒，狠批於2013年的調查報告及刑事審訊，已經裁定死者「非法被殺」，但死因庭不召開死因研訊使有人可以逃過遭刑事檢控。

家屬無法盤問有失程式公義

協助家屬的涂謹申對決定感驚訝，認為法官倫明高任主席的委員會只是按當時已有的資料去調查，警方的後續刑事調查，以及海事處的內部調查都找到更多問題，但問題卻未經公開研訊。他批評裁判官只按其手上有的資料作決定，相信現時召開死因研訊必定能夠較當年的委員會找到更多海難發生的前因後果。

涂謹申續指，不召開死因研訊，家屬就失去盤問權，做法對家屬不公道，加上委員會的研訊並沒有陪審員根據資料作盤問，同樣有失程式公義。他會與家屬召開會議，初步會考慮去信死因庭，盼裁判官可重新考慮覆檢有關決定。