新冠肺炎．12.7｜增78宗確診　一田百貨沙田店葵盛西邨8座5樓爆發

第四波新冠肺炎疫情持續，本港今日（７日）新增78宗確診個案，累計增至6,976宗，並有至少逾70宗初步確診。衞生防護中心公布，張敬軒演唱會已累計已有4名觀眾及一名員工確診，後者負責帶位分流觀眾，當局呼籲所有出席過演唱會旳市民都接受檢測。葵盛西邨第8座5樓增至15人確診，衞生署指該樓層已出現群組爆發情況，深夜安排撤離同層其他居民到檢疫中心酒店（觀塘帝盛酒店），至周二（8日）凌晨仍在進行。

醫管局亦表示，第四波疫情有不少嚴重個案都較年輕，提醒市民不要掉以輕心，「臨床上的觀察，令人非常擔心。」

▼葵盛西邨第8座5樓居民凌晨時分到觀塘帝盛酒店▼

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【02:05】小巴陸續抵達觀塘觀塘帝盛酒店，獲安排入住房間。

▼葵盛西邨第8座5樓居民凌晨時分撤離至檢疫酒店▼

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【01:25】約30名葵盛西邨8座5樓居民登上3架小巴，前往檢疫中心。接載的小巴陸續抵達。

確診食肆｜新增31間 深水埗PHD、逸東軒、IFC利苑上榜

【01:11】第四波新冠肺炎疫情持續爆發，衞生署周一（7日）公布新增78宗確診個案，累計增至6,976宗。與前日的行蹤表對比，兩日間增31間食肆上榜，包括深水埗薄餅博士PHD、逸東酒店逸東軒及時代廣場Club Albergue 1601。另外，亦新增多間酒樓，如深水埗金豪酒家、元朗彩逸皇宮、 國際金融中心( IFC )利苑酒家等。

【01:06】要到檢疫中心酒店的葵盛西邨8座5樓，開始陸續登上小巴，首把上車家庭中有一名小朋友。

確診大廈｜豪宅匯璽、御龍山再現患者 渣甸豪庭、珀麗灣新上榜

【00:34】新冠肺炎疫情持續嚴峻，衞生署周一（7日）公布新增78宗確診個案，累計增至6,976宗。衞生防護中心晚上更新確診者住宅名單，除分布港九及新界各區，繼續有豪宅上榜，深水埗南昌站上蓋匯璽，東鐵火炭站御龍山再現患者，另外灣仔渣甸豪庭、馬灣珀麗灣亦新上榜。

葵盛西邨8座5樓居民將到觀塘帝盛酒店檢疫。 (資料圖片／羅君豪攝)

12月8日【00:26】 現場消息指，葵盛西邨8座5樓居民將新入住新設的「檢疫中心酒店」觀塘帝盛酒店，為數約100人。

【23:23】大批警員到場在葵盛西邨第8座對出設立封鎖區。之後有居民從高層撒下反修例單張。

有葵盛西邨居民從高層撒下反修例單張。（余俊亮攝）

葵盛西邨8座5樓再增3人確診 累計15人染疫 全層住戶須檢疫

【22:58】衞生署衞生防護中心公布，中心透過為葵盛西邨8座派發樣本瓶給居民作深喉唾液檢測，今晚再發現3宗確診個案分別涉及第8座5樓3個不同的住戶單位，已先後出現15宗個案，共涉及8個單位，流行病學調查顯示該樓層已出現群組爆發情況，中心認為所有5樓單位的住戶，均存在感染及傳播病毒風險，因此5樓所有其餘住戶已被界定為密切接觸者，衞生署會向他們發出檢疫令，並安排他們入住檢疫中心，以阻截病毒進一步擴散的潛在風險。

葵盛西邨8座一名居民躺在擔架床上，由救護員送上救護車。（余俊亮攝）

【22:50】葵盛西邨8座一名居民躺在擔架床上，由救護員送上救護車。

新冠肺炎｜港大孔繁毅：冬天低溫病毒易鼻咽複製 病人病情更嚴重

【22:30】香港大學內科學系臨床教授孔繁毅指出，第四波疫情的病毒株近似尼泊爾的病毒株，與第三波相比沒有特別明顯的變異，但由於天氣轉冷，病毒在鼻咽複製能力更高，「鼻咽溫度低咗，適合病毒複製。」若未能及時用藥抑制病毒，炎症反應會更為嚴重，患者入ICU、用人工心肺的風險也增加。



另一名有份參與治療新冠肺炎病人的醫生則指，不少年輕患者無病徵，直到肺花才確診，病情較差，但用藥一般需數天才有成效，「趕唔切，病毒已經刺激到佢有肺炎」，因而較多年輕患者病情危重。

【22:10】消息指，葵盛西邨8座5樓再有多人確診，5樓所有人會被列為密切接觸者，需要全部轉入檢疫中心。5樓有44個單位，早前已有5個單位有住戶確診，當中4宗為對面戶，另一宗則獨立。

葵盛西邨8座5樓再增個案，同層全部住戶列密切接觸者，將被送往檢疫中心。（鄺曉斌攝）

新冠肺炎｜機場周二起設離港前病毒檢測服務 最快4小時有結果

【20:24】香港國際機場公布由明日（8日）起，非禁區範圍將設兩個地點，為離港旅客提供病毒檢測服務，以配合旅客外遊所需的檢測結果。Prenetics 將會營運其中一個，旅客如欲接受檢測，將需要在登機前最少 4 小時抵達機場。

【20:15】內地多次在入口冷藏食物檢出有新冠病毒，環境衞生署食物安全中心今日表示，截至昨日（6日），食環署已為1,800名持牌凍房的從業員工安排自願性免費2019冠狀病毒檢測，以及抽取超過400個來自不同地區及不同種類的冷凍食品或其包裝樣本作病毒測試，全部結果為陰性。

署方表示，為審慎起見，食環署會加強相關預防性措施，包括持續為持牌凍房的從業員工提供有關自願性免費檢測服務，以及加強恆常抽取進口冷凍食品作病毒檢測，以密切監察透過進口冷凍食品傳播2019冠狀病毒的風險。

新冠肺炎｜灣仔麥理浩牙科中心外判清潔工初確診 上周五曾當值

【19:33】衞生署公布轄下的牙科服務行政辦公室一名外判清潔人員初步確診，患者於灣仔麥理浩牙科中心7樓牙科服務行政辦公室工作，負責辦公室後勤清潔，日常無須接觸公眾，她是一個確診個案的密切接觸者，最近一次當值日期為上周五（4日），她工作時有佩戴外科口罩，與接觸人士保持適當社交距離，當值期間有進行體溫檢測，體溫正常。

新冠肺炎｜一田沙田分店再增10職員初確診 包括Clinique專櫃員工

【19:00】一田百貨公布，在上周六（5日）發現沙田店員工初步確診後，根據核酸檢測結果，除衞生防護中心公布沙田店5位員工初步確診外，發現另外5位員工初步確診，分別來自個別專櫃 部門，包括孖人 、象印、Woll、Tommee Tippee、Clinique、 超市肉部及菜部專櫃。一田沙田店已由專業人士進行深層清潔及消毒，並暫停營業至另行通知。

連同之前觀塘店一名員工確診，一田百貨群組共增至11人。

深圳灣管制站將於本周四（10日）凌晨零時起提供24小時貨物清關服務。（資料圖片）

深圳灣口岸周四起提供24小時貨物清關 日後或推旅客全天候過關

【18:00】政府發言人表示，港深兩地政府在聯防聯控的機制下，為跨境貨車司機制定了有效的檢疫措施，為進一步支援兩地物流往來，同時逐步落實跨境貨運『東進東出、西進西出』的布局，港深政府雙方經商討後，決定於12月10日凌晨零時起，把深圳灣管制站的貨物清關服務時間延長至24小時。發言人強調，在延長深圳灣管制站的貨物清關服務時間後，港深雙方會繼續嚴格推行為跨境貨車司機制定的檢疫措施，嚴防病毒傳播。

發言人又指，視乎兩地疫情發展，兩地政府會考慮深圳灣管制站推行24小時旅客清關服務。

【18:00】港鐵宣布，10個港鐵站自動派發機的樣本收集包，已經全部派發完畢，即全日已派出1萬個樣本包。

【17:29】張竹君透露，在衞生防護中心辦公大樓內的確診個案中，仍在點算緊密接觸者，「可能有幾十人。」她亦指仍未尋回在油麻地檢測中心「走漏」的陽性個案。

【17:24】張竹君透露，張敬軒演唱會確診的兼職員工，報稱每次上班都去不同入口負責分流，要再向大會索取更表等。

陳勁松說，現時醫管局內已有4名病人要使用人工心肺機協助，都是近一星期內情況惡化，亦是第四波疫情的患者。

【17:15】陳勁松又指，一般患者直至十分差的情況，即使用呼吸機亦無法維持血氧在安全水平，才會使用人工心肺機，而使用這個儀器的風險都很高。他提到，外國相關的新冠肺炎患者，倘使用人工心肺後死亡率達50%。他承認，本港的嚴重患者，在今波疫情中有年輕化的趨勢，「臨床上的觀察，令人非常擔心。」

一田百貨沙田分店有5名員工初步確診。（資料圖片）

【17:06】張竹君說，今日暫有逾70宗初步確診個案。

陳勁松則指，有年輕患者個案呼吸系統有困難，要用呼吸機，甚至用人工肺，而死亡率更達30%至40%，當中不只是年長人士，故提醒所有人要小心。他又形容，今次不少患者送院後病情已非常嚴重，「一嚟就要急救措施，呢一波病毒株係危險嘅。」

【17:00】張竹君指，涉及去過張敬軒演唱會的患者，合共有5宗個案，即4名觀眾及1名員工，但未肯定是否現有爆發，因為有觀眾涉及其他傳播鏈，如有部份人的家人亦病發及確診。她透露，演唱會有約200名台前幕後員工，約160多人都是陰性，其餘人的結果稍後就有。她呼籲出席過的觀眾，如有病徵都要立即求醫檢測。

【16:55】張竹君透露，亞博5號館再多一名照顧員初步確診。她指出，早前方樹泉宿舍的宿友在該處檢疫，由於他們需要特別照顧，不時與照顧員有扶抱、餵飯、沖涼等接觸，稍不慎受污染都會感染，會提高相關人士的感染控制措施。她又承認，衞生防護中心內的幾宗確診及初步確診個案，的確可以列為小型爆發，而曾接觸過患者的救護，當時有穿著個人保護裝備。

【16:50】何婉霞表示，截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報153宗個案，過去24小時有59名病人康復出院，至今累計5626病人出院。另累計有1122名確診病人分別在醫管局22 間醫院及亞博館留醫，當中36人危殆、40人情況嚴重、1046人情況穩定。

她又報告，律敦治醫院一名女病人昨上午準備電腦掃描檢查，昨晚已初步確診立即轉隔離病房治療，等候期間曾入住外科病房，3位女病人當時同一病格，列為密切接觸者，相關醫護人員有合適保護裝備，病人無高風險程序，無醫護屬於密切接觸。

此外，威院助產士訓練學院有一名學生初步確診，其家人12月5日初確，經接觸追蹤調查後，發現該學生同班有3名同學一起食飯，全部列為密切接觸者，同班其他同學要接受檢測，學校暫時停課一星期。

【16:40】屯門醫院深切治療部主管陳勁松指出，作為前線醫護，近日見到不少患者在短期內病情惡化，當中危殆已累計36人，而九成以上、即33人都是11月1日之後入院，有患者入院後就「情況好差」，要在急症室插喉。而有9名情況嚴重患者年齡在60歲以下，其中2名更是50歲以下，即不少患者都可說是「較年輕」。

他又指，第四波疫情以來，嚴重病人有39人，「危殆病人不單係年長病人，唔好諗住只影響年長病人。」他又預料，深切治療部的服務壓力陸續增加，已啟動機制分派病人。他亦呼籲醫護人員處理高風險程序時，要有合適保護裝備，希望市民體諒醫院有需要調動服務，部份非緊急服務或會取消。

新冠肺炎｜一田沙田分店增5員工初步確診 須關閉清洗

【16:35】張竹君又指，當局已於葵盛西邨第8座派樽，暫收到千多個樣本，希望今晚有化驗結果。她提到，觀乎5樓單位分佈，發現有患者的5個單位中，有4個是「對面位」，相距較近，「有機會中間不知覺有過見面、中間有共用設施」。她指，該大廈於第一日即11月28日有第一宗個案時，已通知屋署做大清洗，今早亦再在公共設施取得20多個環境樣本，如電梯、垃圾房扶手等。

葵盛西邨爆疫 新增非同層住戶確診 張竹君：倘反應差或強制檢測

她又透露，該大廈有一個不是居於5樓的確診個案，重申現時社區非常多個案，「傳播力好勁」。她又指，一田百貨及超市安排全體員工檢測後，暫時都找到5名員工初步確診，有負責菜檔、鮮肉等，已要求沙田分店大清洗。「大家都唔相熟，在同一環境下即使不認識，都可能有環境污染，環境衛生好緊要，就算今日清洗，唔知幾時又有個案，公共設施，邊度都好啦，屋企、超市、辦公室都好，掂都要洗手，特別是食嘢前。」

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【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君，聯同醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會，交代最新情況。

張竹君表示，截至今日凌晨，本港過去24小時新增78宗確診個案，有7宗是輸入個案，而71宗本地個案中，未找到感染源頭有29宗，而跳舞群組再多5宗個案，日出康城9期地盤群組已增至50人染疫，方樹泉宿舍再多一人中招。

張竹君提到，個案編號#6909是一名中學生，於馬鞍山崇真中學讀書，師生要接受檢測。而#6961是一名老師，於光明學校任教，由於學校大部分都無面授課堂，風險較低。

張敬軒演唱會兼職帶位中招 入口工作5天 今增78人確診新冠肺炎

她特別提到，一名曾在張敬軒演唱兼職協助分流帶位的員工，亦已初步確診，曾於11月22、24、26、27、29日，在入口處分流觀眾入演唱會。並於12月3日開始發病，由於當時接觸很多觀眾，有機會有感染傳播鏈，加上演唱會人數多，每日有約6000觀眾，8場有接近5萬人，「中間有傳播都唔出奇」，公眾若有不舒服、有擔心，應盡早檢測不要拖延。

梁顯利油麻地社區中心的檢測工作由金域營運。有市民採樣前無填妥自己的個人資料，他的結果最終呈陽性，但當局未能找回這名確診者。（資料圖片／歐嘉樂攝）

智源書局結業｜首間日本書專賣店下月底結束：大企業減開支停購書

【16:30】新冠肺炎第四波疫情未見曙光，多間書局先後結業，紙媒步入寒冬。創業逾70載、主打日本書籍的「智源書局」，昨晚（6日）公布將於1月30日結業。

第三代掌舵人王思允慨嘆，近年實體書店生意持續滑落，疫情下不少大企業紛紛縮減開支，暫停向他們訂購書籍，令生意插水式下跌一半，令書局經營更困難，形容疫情猶如催化劑，進一步扼殺實體書行業的生存空間，「繼續做落去都冇意思」。 王思允坦言不捨，忍痛作出結業決定是希望「畫上完美句號」，冀客人能把惜書的精神傳承下去。

王思允指，10多年前許多人為購日本雜誌的贈品而大排長龍，已反映實體書已做不下去。（余俊亮攝/資料圖片）

【16:15】政府推出的檢測服務，不少由「金域檢驗（香港）有限公司」承辦，其母公司是內地廣州金域醫學檢驗集團。不過，在一個月內，金域曾出現6人「陽變陰」，以及4名司機懷疑「假陽性」的情況，昨日更指有確診者留下樣本後「失聯」，疑涉人為失誤。



經過多次風波，金域仍獲醫管局續約，並即將為全港4萬的士司機作強制檢測，而將會啟用的荃灣蕙荃體育館社區檢測中心，亦同樣由金域承辦，即未來金域會負責3間社區檢測中心。有業界人士透露，政府邀請化驗室承辦檢測中心時，是逐間中心簽約，即政府或在得悉金域近來發生的事故後，仍繼續與這間公司簽訂新的合約。

金域檢測頻出錯 將承辦第3間社區檢測中心 政府無追究無解約

【14:38】衛生署防護中心病傳染處主任張竹君將出席今午的疫情記者會。

張竹君疫情記者會表現專業 網民大讚敬業樂業留言打氣

消息指，伊利沙伯醫院45歲組織病理學醫生確診新冠肺炎，病情轉差，昨天轉入深切治療部，現時需插喉，情況危殆。（資料圖片）

【13:56】消息指，一名在伊利沙伯醫院工作的醫生，確診新冠肺炎後，病情轉差，昨天轉入深切治療部，現時需插喉。伊院近日有2名病理科醫生確診，分別是一名45歲男子和一名33歲男子。據了解，危殆的是45歲的男醫生。

該名45歲組織病理學醫生，11月26後沒有上班，他於11月27日起出現病徵。不過，他較早前曾與一名同事（33歲男醫生）下班時一同坐港鐵，而該名同事其後亦確診。醫院管理局早前指，二人不需接觸病人，在化驗室工作時亦不需接觸新冠病毒樣本，推斷不是在院內感染。

新冠肺炎｜消息：染疫伊院病理科醫生 病情急轉差危殆入ICU插喉

【13:50】政府今日（7日）安排第八座居民檢測。葵盛社區會堂今早有逾百街坊排隊等檢測，對於港大感染及傳染病中心總監何栢良建議強制檢疫及封鎖大廈，有街坊稱疫情只局限五樓，認為毋須收緊住戶防疫措施。有居六樓的住戶指，早於上周六已知悉大廈至少三人確診，擔心染情蔓延全座，但因難以負擔未能遷出，希望政府安排。

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【13:38】政府表示，鑑於最近在葵盛西邨第八座出現多宗2019冠狀病毒病確診個案，政府對此非常關注。由即日（12月7日）開始，政府將安排承辦商（華大基因）於葵盛社區會堂設立流動採樣站。服務時間為每天上午10時至晚上8時，暫定開放至12月9日（星期三）。

【12:58】消息指，今天新增78宗確診個案。

【12:00】今日起10個指定港鐵站設置自助派發機，市民可憑八達通領取深喉唾液樣本包。記者今早在大圍站視察，並非所有市民清晰知道自行檢測後，應去哪裡交回樣本包，亦有市民誤以為交回港鐵站即可，須由在場保安協助「嘟」QR Code查閲相關地點。

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10個港鐵站可㩒機拎檢測樣本包 市民憂感染：同區檢測中心已滿額

【10:42】葵盛西邨第8座5樓爆發群組感染。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早《香港電台》節目「千禧年代」上表示，該座爆發「相當嚴重」，最早發病個案在11月底已經開始不適，並有危殆個案，整幢不同樓層只是兩星期已有19宗個案，擔心繼續有未明傳播鏈，建議強制檢測及封鎖大廈，除有致病源的樓層居民送往隔離檢疫，其餘居民應留現址檢疫直至完成檢測。

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【09:13】 呼吸系統專科醫生梁子超今日（7日）於港台節目表示，發現周末市民聚會的情況沒有減少，同時社區傳播鏈眾多，認政府的措施，重點在於是否能令市民避免外出。他亦強烈呼籲葵盛西邨第8座居民，切勿搬離單位，認為「要感染一早就感染咗」，只要離開電梯，已可將病毒帶進社區。因此他建議政府應盡快24小時內完成檢測。



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梁子超表示，本港疫情仍持續惡化，因源頭不明個案繼續上升，形容為情況嚴峻。（資料圖片／Kyle Lam攝）

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▼政府收緊防疫措施▼

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【01:00】衞生署資料顯示，在過去14日，共有75宗確診個案患者報稱居住於葵青區，大部分來自公共屋邨，葵涌一帶為「重災區」，葵涌邨過去14日錄得9宗確診，葵聯邨錄得3宗。另外，南區大型屋苑貝沙灣、調景嶺維景灣畔、北角維港頌再次上榜；柴灣已婚警察宿舍亦錄得確診個案。

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▼12月2日起收緊防疫措施▼

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