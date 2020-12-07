中年漢涉謀殺女兒｜被告稱模仿妻離家　女過身後反問：點解會有事

三個月大女嬰被獨留在元朗村屋家中37小時，最終窒息去世，女嬰父親被控謀殺案續審，被告今（7日）繼續在高等法院自辯。他指離家並獨留女兒是模仿妻子，當時心想：唔係得你可以粒聲走咗去，將個女旨意晒畀我。惟他離家兩天後，妻告得知他女兒去世，他反問妻：「你唔係已經番咗去，點解個女會有事。」他指妻續怪責他害死女兒，並聲言：「唔會放過你」。被告在庭上強調從沒有意圖傷害女兒，因此不承認謀殺罪，但承認誤殺罪。

被告張應輝，42歲。他被控於2018年8月22日謀殺女嬰張嘉雯，女嬰去世時年僅3月零兩日。

盧稱要找人照顧女兒

被告張應輝續自辯指，於8月21日早上起床不見妻子盧殷童後，他一個人照顧女兒。同晚10時許，被告餵女兒飲奶後，哄她入睡。被告同時重溫盧於早一晚傳送的訊息，稱要找他人照顧女兒，盧則外出工作。

強調無想過傷害女兒

被告認為，盧在不通知他下，離家去玩，根本無意帶女兒於21日覆診，他因此感憤怒，心想：「既然你都走得，一聲唔出走左去，諗住我都走咗去。」被告遂離家，並稱：「諗住番嚟嚇下佢。」惟他強調，從沒有想過傷害女兒。

被告續指，離開時還故意留下鎖匙，讓盧返家時看到。被告庭上解釋，此舉是要讓盧知道：「唔係得你可以粒聲唔出走咗去，將個女旨意晒畀我。」

離開時女兒打側睡

他離開時，女兒打側入睡，未有枕頭和被子蓋著。他又解釋，當時未有把女兒放在嬰兒床，而把她放在雙人床，因嬰兒床有咕𠱸等東西，擔心會弄傷女兒。

他於同晚11時許經羅湖離港，並於22日凌晨收到盧的訊息：「媽媽聽日番嚟」。被告指收到訊息後，「我個心定咗好多」。被告承認當時未有告知盧，女兒被獨留在家。

此外，盧於8月22日晚上7時許，傳訊息問：「食乜野」，被告指收到該訊息後，認為盧已返家。

案件發生經過。（詳看下圖）

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知女兒死去腦一片空白

惟盧於23日透過Facebook Messenger ，告知他「個女死左」。他形容當時「我個腦一片空白，唔相信個女會死」。

兩人之後通電話，盧當時情緒激動痛哭，謂：「你做乜要走咗去，我話左會番嚟。」被告反問：「你唔係已經番咗去咩？點解個女會有事？」盧最終指責被告：「係你害死個女」、「我唔會放過你」，然後掛線。

對女兒的死深感內疚

被告在和盧通電話後，傳送訊息稱「番唔到轉頭」。被告庭上解釋，盧在電話中未有給予機會讓他解釋，因為他傳送該訊息，意指「而家搞成咁，我地做乜嘢都唔可以令佢（女兒）翻生」。

他又指，電視新聞亦有報道事件，他驚覺：「依家出左事，玩大咗」。對於女兒去世，被告深感自責和內疚。因不能面對女兒離世，被告情緒低落，留在內地，直至同年10月7日返港時被捕。

被告強調獨留女兒在家，因嚴重疏忽令女兒去世，他願承認誤殺罪。惟他強調，從沒有意圖傷害女兒。

案件編號：HCCC253/2020