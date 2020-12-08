強制檢測｜行會通過禁足檢測法例　所有人檢測完才解除　最長7日

本港新冠肺炎疫情嚴峻，食物及衞生局局長陳肇始今（8日）公布，行政會議今早通過修例，提供明確的法律框架，讓政府發出「限制與檢測宣告」，要求檢測人士期間留在指定處所，直至所有人得知檢測結果方可離開。有關宣告為期最長7日，如封鎖逾12小時，社會福利署及民政署會為有需要人士提供物資支援和協助。

封鎖逾12小時 社署民政署提供物資支援

食物及衞生局局長陳肇始表示，因應感染風險，一直呼籲市民等候檢測結果期間盡量留在家，不要四出活動。過去兩周，食衛局與律政司及多個政府部門商討，就封鎖檢測探討細節，希望將傳播鏈擴散風險減低。行政會議今早通過修例，提供明確的法律框架，讓政府按需要要求檢測人士期間留在指定處所，希望市民能理解。

陳肇始解釋，當有相當數目確診者在處所，很可能曾經接觸處所相當數目的其他人士、身處該處處所有重大感染風險、或為預防及控制疾病傳播，當局便會發出限制與檢測宣告。涉及人士需留在該處所，直至所有人得知檢測結果方可離開。當局亦可指定處所人士到指定處所，或到檢測中心接受強制檢測。

有關宣告在確定檢測結果後便會撤銷，為期最長7日。如封鎖逾12小時，社會福利署及民政署會為有需要人士提供物資支援和協助，包括食品、緊急救濟用品及睡袋等等。如市民有緊急醫療需要可向政府申請離開，但仍要遵守有關防疫規定。