沙士、豬流感政府曾兩封疫廈　專家：今次咁慢　走甩幾多人都唔知

葵盛西邨第8座5樓先後出現15宗確診個案，共涉及八個單位，衞生防護中心昨（7日）晚安排該層居民入住檢疫中心。特首林鄭月娥今（8日）早稱，當局早前已在研究立例，要求指定人士接受強制病毒檢測前不準離開特定範圍，但基於法律基礎等問題未能執行。 政府曾就沙士及豬流感疫情，分別封鎖淘大花園E座及灣仔維景酒店。據第《599A章第25條》，為防止任何指明傳染病蔓延，有需要隔離某地方，衞生署可藉書面命令隔離該地方；第29條則指明任何人不得離開被隔離場所。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良稱，不明白政府為何不行使《第599J章》，要求該大廈居民接受強制檢測，「依家走甩咗幾多人都唔知。」他亦不理解政府所指的封鎖大廈法律問題何在。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌則認為，葵盛西邨第八座的情況未至於要求全幢居民封鎖或撤離，而當局收樣本樽情況亦理想。

翻查政府過往做法，在2003年3月底，淘大花園居民的感染個案在數日內由7人增至85人，當中七成患者均為E座居民。為防止病毒再蔓延，當局行使法例第141章《防止傳染病蔓延規例》第 24條賦予的權力，宣布淘大花園E座為隔離處所，要求所有居民不准出入大廈，民政事務署職員會在隔離期間，協助 居民安排處理日常生活需要，包括免費提供每日早、午、晚三餐膳食。該法例在2008年已廢除。

至2009年爆發人類豬流感，衞生署行使第599章《預防及控制疾病條例》第25條賦予的權力，發出隔離令要求灣仔維景酒店的員工和住客不可離開該酒店。據第599A章第25條，為防止任何指明傳染病蔓延，有需要隔離某地方，衞生署可藉書面命令隔離該地方；而第27條列明，衞生主任可將涉事人士移往移往檢疫中心或扣留在隔離場所；第29條則指明任何人不得離開被隔離場所。

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由上月底開始，葵盛西邨第8座5樓先後出現15宗確診個案，共涉及八個單位，同大廈高層亦有一人染疫，衞生防護中心昨晚將5樓居民列為密切接觸者，全部撤離至檢疫中心。被問到何不封鎖該大廈，特首林鄭月娥今早稱，當局早前已在研究有關立例，但基於各種原因未能趕及，包括法律基礎問題。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片／黃舒慧攝）

港大感染及傳染病中心總監何栢良接受查詢時批評，政府的做法不夠嚴謹，反應亦不夠快，與市民期望有很大落差。他多次表示，不明白政府為何不行使第599J章，要求該大廈居民接受強制檢測，「依家走甩咗幾多人都唔知。」他又引用該條例第7條指出，強制檢測指示可「同時指明有關的人須就其接受指明檢測而遵從的任何其他規定」，相信或可包括強制居家令等，表示不理解政府所指的法律問題何在。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，不清楚政府面對的法律問題，但認為葵盛西邨第8座的爆疫情況未至於要求全幢居民封鎖或撤離，因感染居民主要集中在一個樓層，相信傳染途徑涉及環境污染，與喉管播毒等風險無關，高層唯一個案的感染源頭亦未必與大廈相關。他又說，當局已收回過千名居民的樣本樽，認為情況理想，「唔駛下下都強制做嘅」。

呼吸系統科專科醫生梁子超。（資料圖片）

呼吸系統專科醫生梁子超說，「所謂法律問題，要做（封鎖疫廈）係應該做到，只係效率問題。」政府對於封鎖疫廈未有應急隊伍及機制，動員能力欠佳，「搞得嚟都天光，不如呼籲啲居民去檢測就算。」他指出，封鎖住宅比酒店複雜，需支援居民飲食、所有出入口管制等等。他又稱，葵盛西邨第8座5樓的居民最高危，而其他樓層居民的感染風險可控制，相信爆發規模不會太大；在檢疫設施緊絀的情況下，「無得送晒去檢疫都無辦法」，建議居民自我隔離、盡量減少社交活動。

▼政府收緊防疫措施▼