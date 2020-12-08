38人危殆　明愛醫院手術科護士初步確診　亞博館累計12人染疫

第四波疫情持續嚴峻，今日新增100宗確診，其中無源頭個案佔27宗。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生說，情況危殆病人已增至38人，至於情況嚴重亦增至46人。 另外，明愛醫院手術科一名護士昨日上班後覺得不適、發燒，昨晚初步確診，有3名護士被列作密切接觸者，需接受檢疫。她續指，該名護士工作期間，有佩戴合適裝備，沒病人受到影響，會清洗相關公用設施。 此外，亞博館爆群組感染，已累計12人中招。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報141宗個案，有71 名病人康復出院，至今累計 5696病人出院。她說，至今有1135名確診病人分別在醫管局22間醫院及亞博館留醫，當中38人危殆、46人嚴重、1051人穩定，負壓病床數目是1235張，使用率78%；負壓病房數目是676間，使用率達80%。

何婉霞提到，明愛醫院一名手術科護士昨日晚上初步確診。（羅君豪攝）

何續指，有3名病人需便用人工心肺機，而負壓病房、病床的使用率約七、八成，加上二線隔離病床、亞博館，整體仍有床收病人。但她強調，在第四波疫情中，相對較年青、沒長期病的確診者，病情亦有機會急轉直下，需要深切治療部服務，提醒市民大家保持衛生、社交距離，又指醫管局除照顧新冠肺炎病人外，亦需照顧恆常病人，期望可以兼顧兩者，盡量不影響服務。

何婉霞提到，明愛醫院一名手術科護士昨日上班不適，出現發燒徵狀，下午去急症室求醫，晚上初步確診。她說，該名護士在工作期間無接觸確診病人，期間亦有佩戴合適裝備，沒有病人受到影響，已安排清洗相關設施。

3名護士須檢疫

而醫院進行接觸追蹤後，發現有兩位護士曾與確診護士吃飯，故被列為密切接觸者，至於另一同事在更換制服時，曾在更衣室，除下口罩與確診護士傾計，亦被列為密切接觸者。她說，該名護士在工作期間無接觸確診病人，期間亦有佩戴合適裝備，沒有病人受到影響，已安排清洗相關設施。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生（左）表示，亞洲國際博覽館社區治療設施目前累計12人確診。（羅君豪攝）

至於在亞洲國際博覽館的感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，再多9名員工確診，目前累計12人確診，10人在5號館工作、2人在7號館工作。張指，感染控制同事已到場視察，又指亞博館接收了不少方樹泉宿舍院友，當中近九成人確診，院友難戴好口罩、坐好，員工在照顧時有一定困難，暫估計因照顧院友感染，但詳情仍待深入調查。



張竹君亦指，據了解沒有其他員工再出現保護衣破損。至於選址檢疫方面，她說要視乎部門決定，大多時原址檢疫並不適合，因若環境已受污染、爆發，難再隔開人做檢疫。

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