何栢良倡葵盛西8座禁足檢測　促24小時內有結果　唔好再輸第三球

政府通過法律框架可要求強制檢測者未有結果前須留原處。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日在電台節目上表示，他由始至終都贊成禁足檢測，認為政府在出現跳舞群組時已「輸第一球波」，在強制跳舞群組檢測時無禁足令，再令政府「輸埋第二球波」，促政府即時補救，「唔好再輸第三球波」。就葵盛西邨8座爆疫仍有800多人未做檢測，亦有已拉行李箱搬離住戶未聯繫到，他建議，應在8座引用禁足檢測令。另外，他批評現時檢測結果報告緩慢，「係市民出緊血代價」，應「一錘定音」要求承辦商24小時內必須出報告。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

葵盛西邨8座連同初步確診確診累計22宗。何栢良表示，該座傳播發生了兩星期，有3,100人須檢測，約七成人完成檢測，有800人未做檢測，亦有住戶已搬離，包括有三戶須隔離檢疫惟仍未聯繫到，認為需要補救，包括應將8座引用禁足檢測令，對於已搬離居民「搵警察去捉佢，我完全贊成。」

就馬鞍山錦豐苑錦蕙閣有5名住戶確診，涉及不同樓層、不同座向的4個單位，被問到有無需要引用禁足檢測。他認為要判斷如該處所屬傳播地點，當中涉及不明源頭，而且無涉及與已知群組有關連，應引用法例封鎖，以免追蹤調查滯後。

另外，何栢良批評，雖然政府每日做到10萬個樣本檢測，惟很多檢測報告「好多日先出到」，督促本港樣本檢測須24小時內必須有結果，現時檢測不夠快，「係市民出緊血代價。」他有認識個案，要等候7天、10天。

何栢良在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，由始至終都贊成「禁足令」，指強制檢測報告滯後，認為強制檢測令一定要與未有結果時的「禁足令」一同執行，「未有結果唔好畀佢周圍走」。他說，政府在出現跳舞群組時已「輸第一球波」，在強制跳舞群組檢測時無禁足令，再令政府「輸埋第二球波」，促政府即時補救，「唔好再輸第三球波」。

就晚市禁堂食，何栢良同意做法，亦認為政府走到這步亦是「逼於無奈」，因深切治療部負壓病房爆滿，每天確診接近3位數，「出呢啲招數，可以理解」，但認為同時要加強在室內場所違防疫措施的執法，如商場除口罩拍照或魚市場職員不戴口罩，否則罰款加至5000元亦是無用。

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