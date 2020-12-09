市民批高官「條街多人論」　指外出因為要返工：唔通捉精靈啊？

本港新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重，政府連番收緊社交距離措施，特首林鄭月娥表示，近日仍發現街上有很多市民，故決定晚市禁堂食、禁足檢測等。今早（9日）香港電台節目《千禧年代》中，有聽眾指不少市民外出因要上班，反問高官的言論是否妥當：「點解條街咁多人？捉精靈啊？好多都係返工！」又指公共交通工具才是最高風險，除了擠迫「成日有人打乞嚏、咳，都唔知點避。」有聽眾認為香港可透過「停擺」一個月將疫情清零。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

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市民陳生致電台節，他報稱任地盤工，受疫情影響已停工3個多月，正在「食老本」，而其女兒經營修甲店，租金「一毫子無減過」，與客人單對單修甲，為防疫已「差啲著到好似火眼實驗室咁。」有聽眾認為，公共交通工具才是最高風險，十分擠迫，「成日有人打乞嚏、咳，都唔知點避。」認為政府應限制乘搭人數。

有聽眾認為香港可透過「停擺」一個月將疫情清零，包括聽眾周先生稱「討厭政治」，反問高官：「點解條街咁多人？捉精靈啊？好多都係返工！」羅先生則表示「希望高官聽下心聲…係咪高薪厚祿就滿肚肥腸？」他又指，本港抗疫人手不足，可邀請求駐港解放軍協助「駐港解放軍唔係食素咖嘛！」

聽眾黃先生批評特首在葵盛西邨爆疫事件上「畏首畏尾」，認為不應該由得居民自行搬離，「有火就要救啦，消防員都咁做啦，由佢辣辣辣，辣多幾日。」

有聽眾不認同禁晚市堂食，指很多工種從業員受影響，如要輪更工作的保安，「要早幾個鐘去準備」，而且未必人人住所附近可外賣，外賣有附加費「唔係人人承擔得起」，且會加劇浪費塑膠。