新冠肺炎｜麗晶6座爆疫　大批警員進駐　居民斥政府太遲強檢

葵盛西邨8座及馬鞍山錦豐苑錦蕙閣相繼爆疫後，九龍灣麗晶花園第6座也爆發新冠肺炎，至今（10日）累計有7宗確診，同在D室，懷疑是縱向傳播。衞生防護中心昨夜宣布要求全幢居民進行強檢測。港大微生物學系講座教授袁國勇和衞生防護中心總監黃加慶今早10時許到達屋苑視察，現場消息指，當局或撤離該座住戶。有6座居民指，該座已爆疫多日，惟當局昨日才公布該座要強制檢測，批評決定得太遲。

港大微生物學系講座教授袁國勇12月10日到麗晶花園6座視察。（羅君豪攝）

袁國勇和黃加慶今早10時許，在多名警員護送下抵達麗晶花園，他們先到麗晶花園業主委員會會議室，查閱管業處提供的單位喉管圖則，二人及後再到6座2樓D室單視察喉管和通風設備。及後有約20名穿上全套保護裝備的警員，手持橙帶進入6座，現場警方消息指，或會撤離6座居民，暫未知是否會撤離全幢。

居民不擔心染疫 已關上門窗 每隔兩、三日在U型去水位倒漂白水

6座8樓D室住戶劉先生指，早前已得悉大廈有數宗確診個案，惟當局昨日才公布全幢居民均需強制檢測，認為當局決定得太遲，但自己並不擔心染疫，認為自己已關上門窗，並每隔兩、三日在U型去水位倒漂白水，已有足夠防疫措施，但亦會配合政府的強制檢測措施，稍後時間去做檢測。若政府實施禁足檢測，只要當局有提供足夠食糧和日用品，問題亦不大。

6座8樓D室住戶劉先生指，若政府實施禁足檢測，只要當局有提供足夠食糧和日用品，問題亦不大。（黃偉民攝）

劉透露其單位早前被樓下單位投訴漏水致天花板滲漏，他已立即改裝渠口，至今再無滲漏，相信已再無播毒危機。

居住低層單位的朱太對大廈確診感到擔心，她稱若政府實施禁足令，只能配合，「唔可以咁自私，都要諗其他人」，她又指，若要禁足兩周，就要買定食糧，希望公司配合。

大批警員今晨進駐麗晶花園。（黃偉民攝）

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼