新冠肺炎｜中大研究：鼻紙條採樣本準繩度較高　倡用於幼童及長者

本港疫情轉趨嚴峻，目前市面檢測方式主要為採集鼻咽、咽喉拭子及深喉唾液樣本，中大早前提出新增以鼻紙條採集鼻液樣本的方式，最新研究證實，採集鼻液樣本較深喉唾液準確及簡單，更有效揪出病毒，樣本存放室溫72小時後狀態仍然穩定。 研究團隊認為，鼻紙條樣本對監測社區疫情有重要作用，尤其對較難用標準方法採樣的幼童及長者。研究已於醫學期刊發表。

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中大醫學院兒科學系助理教授陳晶晶表示，深喉唾液的採樣方法，對幼童及長者而言十分複雜，所提供樣本質素參差，亦降低測試準繩度。

中大醫學院兒科學系早前提出以鼻紙條採集鼻液樣本，並評估其在兒童及成人個案表現，研究人員共招募38名威爾斯親王醫院的新冠肺炎病人，包括有病徵及無病徵個案，20名成年病人介乎22至74歲，其餘18人則介乎6在17歲，並對照以鼻紙條採集鼻液、鼻咽、咽喉拭子及深喉唾液樣本，發現鼻紙條採樣方法與鼻咽、咽喉拭子檢測結果準確度相若。

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鼻紙條成功抽出不致樣本個案

至於鼻液及深喉唾液樣本對照方面，兩者結果一致比率只有68.2%，7個不一致樣本中，有6個深喉唾液樣本顯示為對病毒呈陰性反應，但鼻紙條則成功揪出個案，其中4個來自兒童病人。

另外，研究人員將該6名病人的鼻液樣本進行穩定性測試，存放在室溫72小時後，仍可檢測到樣本內的鼻毒RNA。

中大醫學院兒科學系教授林鴻生表示，除考慮到準確度及較低傳播風險外，鼻紙條樣本能於室溫保持穩定，他認為鼻紙條樣本對監測社區疫情有重要作用，尤其對較難用標準方法採樣的幼童及長者。