新冠肺炎｜禮頓山檢測中心啟用　地盤工為拎證明：瀨咗嘢冇得返工

新冠肺炎第四波疫情嚴峻，政府本周再增設5間社區檢測中心，當中位於灣仔禮頓山社區會堂的檢測中心於今日（11日）啟用。 有前來做檢測的市民表示，因從事地盤工作，需要有陰性證明才能開工。對於疫情，他直言「梗係擔心啦大佬，瀨咗嘢冇得返工，冇收入手停口停」。

政府日前宣布，全港新增的五間社區檢測中心本周陸續投入服務，當中位於灣仔禮頓山社區會堂的檢測中心於今日（11日）啟用。早上十時許，中心門外排隊做檢測的人龍不算長，中心的職員不時提醒排隊的人保持社交距離。

早上十時許，中心門外排隊做檢測的人龍不算長，中心的職員不時提醒排隊的人保持社交距離。（曾凱欣攝）

地盤要求結果陰性方可開工 工友：瀨咗嘢手停口停

前來做檢測的許先生表示，因從事地盤工作，需要有陰性證明才能開工，因此「做定（檢測）先」。對於疫情，他直言「梗係擔心啦大佬，瀨咗嘢冇得返工，手停口停啊香港人」。被問到政府向確診者派發一筆過5,000元恩恤現金津貼，他就直言「救得一時救到幾耐」，又認為日常生活開支大，金額始終無助解決問題，但「好過冇」。他亦認為，即使做完檢測，亦難保不會確診，「今朝做咗（檢測），晏晝比人惹到都冇計」，唯有等疫苗面世。

從事銀行的翟小姐表示，工作環境同事較多，加上確診數字「日日都過百」，做檢測為求安心。（曾凱欣攝）

新開檢測中心 市民：安排不錯

從事銀行的翟小姐表示，工作環境同事較多，加上確診數字「日日都過百」，做檢測為求安心，「因為想知自己有冇事」，特意趁假期到社區會堂進行檢測。位於灣仔禮頓山社區會堂今日新啟用，翟小姐就認為，網上預約流程簡單，做檢測前只需排5至10分鐘及填妥表格，職員亦準時在預約時間安排她入內做檢測。

同樣做檢測的梁先生指，今日特意趁放假前來，認為做了檢測「安心啲」，又透露自己並非住附近，但得悉新的檢測中心投入服務故特意前來。對於第四波疫情，他說有少許擔心，「而家好多感染，（感染）範圍廣闊」。

五間新增檢測中心首階段運作三個月，視乎情況所需可再延長三個月。各中心於每日上午8時至下午1時30分、下午2時30分至晚上8時開放，中午及晚上關閉後會進行深層清潔及消毒。

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