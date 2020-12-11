新冠肺炎｜何栢良：沖廁前加洗潔精不環保　可用洗碗洗衣水注喉管

本港新冠肺炎疫情嚴峻，麗晶花園6座D室爆疫，均涉同一座向單位，專家指或與污水渠有關。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（11日）在商台節目指，早上曾與港大微生物學系講座教授袁國勇，討論有關沖廁前落洗潔精的建議。他認為，傳播最大風險是喉管滲漏，須定期向隔氣喉倒水，如果想多一重保障，可以將洗碗、洗衣後的水倒入排水口，但直接倒洗潔精不太環保亦未必有需要。另外，他澄清從無為任何防疫產品代言，呼籲市民不要轉發虛假錄音及資訊。

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何栢良在商台節目表示，可以將洗碗、洗衣後的水倒入排水口。（資料圖片）

袁國勇︰梘液可破壞病毒脂肪膜

麗晶花園6座同一座向爆疫，疑是沙士時淘大花園翻版，病毒經由污水渠散播。袁國勇建議，如廁所有臭味應即找專業人士檢查污水渠，建議在家如廁都要戴口罩，沖廁時可以加入洗潔精或梘液，可破壞病毒脂肪膜，有助殺菌，而消毒液，漂白水因要稀釋，效果或有所不及。

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梁子超︰U型隔氣要注滿水

呼吸系統專科醫生梁子超今早（11日）在港台節目表示，如污水渠無U型隔氣裝置相當危險亦不易處理，可以用洗潔精或梘液等沖廁所，如果有U型隔氣，緊記要注滿水，不要關門開抽氣扇，以免形成負壓，增加傳染風險。

▼麗晶花園12月11日強制檢測情況▼