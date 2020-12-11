麗晶花園6座D室U型渠出事　梁子超︰有未能移除風險不適合禁足

本港新冠肺炎疫情惡化，多個住宅樓宇爆疫。其中麗晶花園6座D室所有住戶需要往檢疫中心，疑喉管渠道「播毒」。呼吸系統專科醫生梁子超今早（11日）在港台節目《千禧年代》上表示，8個單位中同一座向3個單位都確診已非巧合，如渠務控制系統靠U型但失修，當閂門開抽氣扇形成負壓，將空氣抽回室內，就會形成高風險傳播。他認為，如大廈裡有未能移除風險，就不適合禁足。

同一座向3個單位都確診 統計學上已「唔係一個巧合」



梁子超表示，很多地方引致爆發，本身香港多憂患，如多數住宅是高廈，渠務日久失修，認為麗晶花園6座D室爆疫上，政府處理大體方向正確，D室明顯有垂直傳播風險，8個單位中同一座向的3個單位都確診，在統計學上已「唔係一個巧合」，及絕大部分同渠道有關。

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U型隔氣須注滿水、勿關門抽氣

梁子超指，如控制系統靠U型隔氣又失修「流唔不到水」，當閂門開抽氣扇形成負壓，將空氣抽回室內，就會形成高風險傳播。他提醒利用梘液、洗潔精水等沖廁所，如果有U型隔氣，緊記要注滿水，及勿關門開抽氣扇，如彎道裝不到水，「倒咩都無用。」有喉管問題，一旦有一個單位確診，其他人都要去檢疫。

呼吸系統科專科醫生梁子超指。（資料圖片）

大廈結構問題不適合禁足

他認為，如大廈裡有未能移除風險，就不適合禁足，建議安排遷往檢疫中心，如檢疫設施不足，甚至乎集體分組隔離都可行。他認為，如是大廈結構上有問題，就算屋苑其他地方無個案都好，D室爆疫或令公用環境有污染，昨日為居民進行的快速抗原檢測，暫時只找多一名人士初步確診，顯示暫未有大型爆發，但建議居民幾日後做一次檢測，以排除傳播源。

就禁足檢測安排，梁子超認為，現時疫情嚴峻，很多地方都有2宗以上確診個案，認為如有4個單位爆疫而未有共同因素，則合適作禁足檢測，作用是輔助避免居民四散，爭取時間檢測及調查環境，現場封鎖是大動作，如影響到幾十人以至逾百人，就要第一時間控制現場。