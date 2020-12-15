新冠肺炎｜工會指機場從業員收入減至1萬　三成人積蓄僅維持半年

本港新冠肺炎疫情已持續近一年，隨著政府保就業計劃結束，航空業裁員潮捲席而至。港九勞工社團聯會於11月電話調查於機場從業員的情況，發現共五成受訪者收入下跌三至五成。 機場空運員工協會理事長方廷浩稱，以往機場後勤從業員若勤力上班，工資可達3萬元，然而目前工資被削減至1萬元，難以維持生活。

港九勞工社團聯會於11月電話調查於機場從業員的情況，發現五成受訪者的個人收入大減三成至五成。（歐陽德浩攝）

航空業裁員潮爆發，中國飛機服務公司、漢莎天廚、環亞機場服務、索迪斯公司、怡中航空服務、香港航空公司等，均相繼裁員。港九勞工社團聯會於11月，電話訪問492名，於機場工作的會員。

調查發現，受訪者過去半年的個人總收入，整體均處於下跌狀態。當中五成受訪者的個人收入減三成至五成，收入下降主要原因為失去加班費，以及被公司要求放無薪假。

▼香港航空12月11日解僱250名機組人員▼

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調查亦發現，有逾八成受訪者的積蓄，僅足夠維持1至6個月的生活開銷，其中27%只夠維持6個月以下，有一成只夠維持1個月。

勞聯建議港府推出「航空業僱員—保就業專項計劃」、發放抗疫津貼、設立失業或就業不足援助金，以及為完成檢測的市民發放消費券。