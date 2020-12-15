新冠肺炎｜工會指機場從業員收入減至1萬　三成人積蓄僅維持半年

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

本港新冠肺炎疫情已持續近一年，隨著政府保就業計劃結束，航空業裁員潮捲席而至。港九勞工社團聯會於11月電話調查於機場從業員的情況，發現共五成受訪者收入下跌三至五成。

機場空運員工協會理事長方廷浩稱，以往機場後勤從業員若勤力上班，工資可達3萬元，然而目前工資被削減至1萬元，難以維持生活。

港九勞工社團聯會於11月電話調查於機場從業員的情況，發現五成受訪者的個人收入大減三成至五成。（歐陽德浩攝）

航空業裁員潮爆發，中國飛機服務公司、漢莎天廚、環亞機場服務、索迪斯公司、怡中航空服務、香港航空公司等，均相繼裁員。港九勞工社團聯會於11月，電話訪問492名，於機場工作的會員。

調查發現，受訪者過去半年的個人總收入，整體均處於下跌狀態。當中五成受訪者的個人收入減三成至五成，收入下降主要原因為失去加班費，以及被公司要求放無薪假。

▼香港航空12月11日解僱250名機組人員▼

+3
+3
+3

調查亦發現，有逾八成受訪者的積蓄，僅足夠維持1至6個月的生活開銷，其中27%只夠維持6個月以下，有一成只夠維持1個月。

勞聯建議港府推出「航空業僱員—保就業專項計劃」、發放抗疫津貼、設立失業或就業不足援助金，以及為完成檢測的市民發放消費券。

新冠肺炎｜機場警區增一名男警長初步確診　警區累計7警染疫
新冠肺炎｜37宗源頭不明第四波新高　機場警區小型爆發百人需檢疫
新冠肺炎｜英航周二倫敦飛香港航班四人確診　今起停飛至25日
港航裁員｜繼2月後今再炒250人　工會斥獲1.54億元保就業後即開刀
香港航空再裁員　任職三年空姐指事前無先兆　惟被裁屬意料之內
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。