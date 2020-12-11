香港航空再裁員　任職三年空姐指事前無先兆　惟被裁屬意料之內

航空業再有裁員行動。繼國泰航空（0293）宣布大幅裁減5,300名本地員工後，香港航空今日﹙11日﹚亦宣布再裁減約250名機組人員。該公司今年2月裁員400人，並要求員工放無薪假及減薪。

在港航任職約三年的May（化名）接受《香港01》訪問時透露，今早收到公司電郵，已被即日解僱，並遭即時停止公司電郵及內聯網的使用權限。電郵稱，被裁員工將獲發12月份薪金、一個月代通知金；應計但未用的年假，將在上次受僱日期的7天內結清。

她形容今次事出突然，事前沒有任何消息指公司有意裁員，她亦是今早才收到電郵通知，身邊暫時未有認識的同事被解僱。

May表示，今早收到公司電郵，已被即日解僱，（受訪者提供）

早前香港航空曾推員工兼職計劃，安排空中服務員在這期間執勤兩個月及休班兩個月，參與計劃的員工在經公司批准後可尋找外面的工作機會，期間的基本收入和固定津貼將減少30％，非固定津貼則不會受到影響。她相信，是次裁員是針對沒有參加「員工兼職計劃」的空中服務員。

May又表示早有傳聞，指公司會對沒有參加兼職計劃的員工「秋後算帳」，她自己於3月份起已自願領取兩個月無薪假後，至今每月領取約7,800元底薪，而在各國「封關」下每個月只需要執勤一班航班，由於疫情令收入大減，參與兼職計劃變相減薪，所以堅持拒絕參與，希望「捱得一日得一日」，故今次成為裁員目標，她認為是意料之內。

被裁空姐估計 疫後航空業難回復舊觀

翻查資料，港航推出計劃時雖強調屬自願，但呼籲所有機組人員共同克服當前的狀況。對於沒有參與計劃的機組人員，將繼續支付正常工資，然而強調將無法充分降低成本，或解決機組人員的過剩問題，故將需要檢視機組人員總體人手計劃，並採取永久措施，惟信中則沒有解釋措施是否包括解僱。

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雖然新冠疫苗已經研發成功，但接種需時，實際效果亦有待觀察，因此各國通關無期，May這段時間未有「轉行」，僅靠「freelance」增加收入的原因，全因自己熱愛空中服務員這份工作，「呢份工夠自由自在」。

現今被裁，她無奈稱暫時未有打算，惟對航空業已失去期望，「呢行又賺唔到錢，之前成日CUT航線，已經冇咩前景，就算通返關，都唔會好似以前咁。」因此，她有意轉行，嘗試其他種類的工作。

香港航空︰依照僱傭合約 提供補償方案

香港航空就裁員一事表示，由於新型冠狀病毒疫情持續影響香港航空的業務，今天大約有250名香港航空機艙服務員被裁減。香港航空在過去一年因應旅遊限制，無奈地將我們的運作規模作出了重大調整。持續的調整不僅大大影響了我們的收入，而且預計在可見的將來對機艙服務員人手的需求亦會減少。

香港航空會依照僱傭合約條款及勞工法例為所有受影響的機艙服務員提供補償方案。

香港航空會繼續竭盡所能，在當前的疫境中堅持下去，並時刻緊守安全和顧客服務標準。