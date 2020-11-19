監警機制覆核案．判辭解讀｜官：政府有責確立合適調查警員的制度

在反修例運動中，速龍小隊和防暴警員未有展示編號，和投訴警員的機制，均引起爭議，並引發是次司法覆核案。法官今裁定大部份申請人勝訟，並在判辭指，現時速龍小隊和防暴警員使用的識別方法，均有缺陷，警方亦未能確保警員嚴格執行。就投訴機制方面，法官直指，投訴警察課屬警隊一部份，監警會則無調查權力，亦無權推翻投訴警察課的調查結果。

案件受害人應有合理方法辯認警員

法官在判辭指，根據《人權法》，政府有責任確保一個合適的制度，有效調查針對警員調查的案件。案件的受害人應有合理的方法，辨認涉案警員。法官指，即使警員展示的編號非警員編號，但至少亦是獨特的編號和標記。

現行兩種識別方法均不足

現時警方就速龍小隊和防暴警員，分別使用「Alpha ID 」和「行動呼號」的識別方法，法官認為兩者亦有不足。就「Alpha ID 」方面，法官指它在警員頭盔後方，影響他人識別。至於「行動呼號」，法官指根據證據，曾有多名警員展示同一個「行動呼號」 ，亦有警員不展示「行動呼號」 。法官指，欠證據指警方有足夠方法，確保警員展示「Alpha ID 」和「行動呼號」。

法官因此裁定，警方在反修例運動期間，未有機制確保警員在執行非秘密行動時，展示獨特的編號或標記，是違反相關《人權法》條文。

監警機制覆核案的來龍去脈。(詳看下圖)

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投訴機制不符獨立調查要求

法官又指，現時涉及投訴警察課和監警會的投訴警員機制，不能符合獨立調查的要求。法官解釋，投訴警察課屬警隊一部份，由高級警司帶領。警員會由警隊其他組別，調至投訴警察課，2、3年後會調回警隊其他組別。

認為監警會欠調查權力

至於監警會，法官認為它欠所需的調查權力。此外，監警會亦無權推翻投訴警察課的決定。若監警會不同意投訴警察課的調查結果，只可要求作澄清，或進一步調查。

現時機制不足調查警暴

法官指，根據《人權法》，政府有職責確保一個獨立機制，調查涉及警暴的投訴，惟現時的機制不足以履行此職責。

部份申請人沒足夠利益申請覆核

申請人陳基裘、郭卓堅和梁頌恆，均質疑速龍小隊未有展示編號，是違反《警察通例》。惟法官指，《警察通例》未有要求速龍小隊未有展示編號，認為申請人一方未能指出，警方如何錯誤引用《警察通例》，因此裁定他們的申請敗訴。

此外，案中未有證據顯示，郭卓堅和梁頌恆受到警暴，法官認為他們沒有足夠利益關係申請司法覆核。

法官頒令，答辯人需支付陳恭信、魯湛思、吳康聯的訟費，和支付楊子俊的80%訟費。因記協有另一宗司法覆核案，法官遂頒令待該案有結果後，才處理本案的訟費。

案件編號：HCAL 1747、1753、2671、2703、2915/2019