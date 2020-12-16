58歲男子違家居檢疫令　三度擅離居所兼意圖離境　罪成判監16日

衞生署今日（16日）公布，一名58歲男子在家居檢疫令尚未屆滿前，曾三次離開其檢疫地點，並於今年2月29日在港珠澳大橋管制站被入境事務處職員截獲。他因違反第599C章《強制檢疫規例》，今日於西九龍裁判法院被判處即時監禁16日。

本港至今共有86人因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多3個月或罰款1.5萬元不等。

一名58歲男子在家居檢疫令尚未屆滿前，曾三次離開其檢疫地點，並於今年2月29日在港珠澳大橋管制站被入境事務處職員截獲。他於西九龍裁判法院被判處即時監禁16日。（資料圖片）

衞生署指，該名58歲男子早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，曾三次離開其檢疫地點，並於2月29日在港珠澳大橋管制站被入境事務處職員截獲。他今日於西九龍裁判法院就三項罪行各被判處即時監禁16日，同期執行。

衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反《規例》的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守《規例》。截至今日，共有86人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多3個月或罰款1.5萬元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

根據599C章《規例》，由2月8日起，除豁免人士外，所有在到港當日之前的14日期間，曾在內地、澳門或台灣逗留的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受14天的強制檢疫。此外，根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），由3月19日起，所有從中國以外地區抵港的人士同樣須接受14天的強制檢疫。違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款2.5萬元及監禁6個月。