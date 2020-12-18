新冠肺炎｜飲食業冀聖誕新年回血　惟限聚令期望落空：只出半日糧

第四波疫情嚴峻，政府日前再次收緊各項防疫措施，不少業界大受影響，飲食業更成重災區。飲食業職工總會權益主任招冠聰指，聖誕節及新年原本為行業旺季，但業界預料限聚令、禁晚市堂食等措施未必可在屆時放寬，不少工友寄望年尾可開工賺錢過年，但 「開工希望變到冇」。 有工友亦表示，禁晚市堂食令他工作時數由全日減至半日，開半日工只能「出半日糧」，生計大受影響。

▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼

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政府日前再次收緊各項防疫措施，不少業界大受影響，聖誕節及新年原本為行業旺季，但業界預料限聚令、禁晚市堂食等措施未必可在屆時放寬，大嘆「年關難過」。

聖誕新年飲食業旺角冇得開晚市 業界：開工希望變到冇

飲食業職工總會權益主任招冠聰表示，疫情下已致二千多間食肆結業，10月份飲食業失業率更達14.6%，不少飲食從業員大受影響。他指，冬至、聖誕節和新年一向是行業傳統旺季，不少工友寄望年尾可開工賺錢過年，但在限聚令及禁晚市堂食的措施下， 「開工希望變到冇」，有酒樓更加索性停業，工友被逼放無薪假。

雖然政府新一輪防疫抗疫基金將注資34億元分發給1.7萬間持牌餐飲處所及1,000名熟食小販。但招冠聰認為，支助並非直接落入顧員手中，顧主取得該筆支助亦不一定用作出糧，始終無助解決飲食從業員的若況。

禁晚市堂食開半日工 光哥：只得半日糧

從事點心師傅的光哥透露，年頭至今公司斷斷續續停業近四個月，他亦曾因此被逼放無薪假。他續言，政府實施禁晚市堂食措施後，公司更決定停業晚市，令他開半日工只能「出半日糧」，生計大受影響，難以應付日常生活開支。他又指，即使「想搵臨時工都冇，放假都話可以做替工，而家連想替工都冇」。

酒店業同面苦況 聖誕自助餐無法開晚市

疫情下，酒店業同樣面對苦況。酒店及餐飲從業員協會秘書長葉柳青指，酒店業日前推出 Staycation吸納本地客人，她透露當時不少酒店平日入住額可達至四至五成，週末訂房更加接近爆滿。惟隨第四波疫情緊張，訂房額明顯大減，約九成酒店入住率只達三成，不少在職從業員面對減薪及放無薪假等。她又提到，聖誕節和新年本來是酒店自助餐的高峰期，然而因為禁晚市堂食，自助餐無法於晚市營運，營利大減，憂慮若疫情持續，業界裁員會陸續有來。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼