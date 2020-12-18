聖誕節各行業復甦無望　工聯會建議政府為工友發放現金資助

政府日前收緊各項防疫措施以應對第四波疫情，限聚令及禁堂食措施下，不少行業大受影響。業界預料，相關防疫措施或會延至元旦，業界因此失去聖誕節及新年旺季營利，更憂慮從業員收入大受打擊。 有從事零售業的工友表示，疫情之下店鋪生意冷清，往年聖誕零售業高峰期，除了底薪外可以達致一至兩萬元提成，惟零售業受挫，有時「（鋪頭）一日開唔到一張單」，相信即使到聖誕節旺季亦都未能回復往年收入水平。

香港旅遊聯業工會聯會總幹事林志挺預料，防疫措施如限聚令等，將會延至元旦，不少行業因此雪上加霜、「手停口停」。他又指，不少工友原本想在旺季賺錢過年，但防疫措施下期望恐怕落空。

第四波疫情下綠色旅遊停辦 業界失生存一線希望

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠直言，旅遊業是重災區，因社運及疫情影響，不少從業員收入大減。她又透露，在11月保就業計劃完結後，業界已掀起裁員潮，僱員將面臨失業或被逼停薪留職。



不少旅遊業界人士寄望綠色旅遊及新加坡旅遊氣泡能幫助旅遊業復甦，惟因為第四波疫情暫停或延遲相關計劃，「生存嘅最後一線希望都失去」。她又指，沒有工開的從業員唯有靠資助過年關，甚至報讀進修課程，透過此獲得相關資助支撐生計，惟報到上限為四個課程，不少從業員已近上限，無計可施。對於從業員的苦況，她直言「偏偏我哋嘅政府睇唔到，將注意力放喺商界」。

▼消委會測試30款口罩評分（由最低至最高分）▼

+ 24 + 24 + 24

聖誕節旺季無望 零售業從業員失底薪提成

香港百貨商業僱員總會權益主任林志忠表示，疫情令市民購買慾大減而且減少出街，加上沒有旅客，令零售業受挫，不少知名零售企業更加紛紛關閉分店，甚至有連鎖店結業。聖誕節和新年是零售業的主要旺季，他擔心從業員即使有工開，收入亦減少一大截。

從事零售業的李小姐指，在市面經常見到店舖冷清的情況，「有時一日開唔到一張單，老闆冇收入我哋更加冇」。她又透露，往年聖誕零售業高峰期，除了底薪外可以達致一至兩萬元提成，惟零售業受挫，相信即使到聖誕節旺季亦都未能回復往年收入水平。

▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼

+ 2 + 2 + 2

工聯會建議政府為失業工友發放現金資助

工會聯建議，政府為失業、停工或被減薪的工友即時提供每月上限9,000元，為期六個月的失業現金津貼，以解燃眉之急。有建議僱員再培訓局的增值課程我提升津貼至9,000元，以及放寬課程報讀次數限制。工會聯會亦期望，政府各個部門可研究為失業工友開設臨時職位。

▼指定檢疫酒店房價全覽▼