5間指定檢定酒店今提早啟用　旅客須機場等政府專車前往

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，港府刊憲由12月22日起，外國地區抵港人士必須入住36間指定檢疫酒店。政府日前公布，有5間酒店提早於今日（18日）起以指定檢疫酒店模式運作。入住人士須於機場的接機大堂等候區，等候乘搭政府專車，前往預訂的指定酒店隔離14日。多名旅客表示，早在政府公布指定酒店前已預訂酒店，因此未有選擇相關酒店。

入住其他指定檢疫酒店也可乘搭政府專車

政府的指定檢疫酒店措施下周二（22日）推出，36間酒店中有5間酒店提早於今日投入服務，包括荃灣及灣仔帝盛酒店、富豪東方酒店、君怡酒店、九龍酒店，當中富豪東方酒店及九龍酒店未來數日的預約已爆滿。原定也提早運作的奧華行旅．香港仔則突然不在名單中。

在機場方面，當局今日在機場A接機大堂擴建部分架設鐵馬，設立等候區讓抵港旅客輪候政府專車到指定酒店。有食衞局人員表示，清晨抵港的旅客先在禁區的檢測中心採樣，他們需在禁區等候約6小時以取得陰性檢測結果方可入境，完成手續後便能直接乘政府專車到指定酒店；至於中午後抵港的旅客，則會被送往位於青衣的華逸酒店等候檢測結果，再由專車送往指定酒店。

該職員表示，雖然今日只有5間指定酒店投入運作，但入住其餘31間酒店的抵港人士亦能乘搭專車前往相關酒店。

下午約2時，開始有旅客步出接機大堂，職員在大堂位置，檢查旅客是否已完成檢測，已有檢測結果的人獲分發「綠卡」，能登上專車前往酒店，而未有結果的人士則需乘車到華逸酒店等候結果。至於並非預訂指定酒店的旅客則能自行離開。

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在新西蘭留學的曾同學入住灣仔帝盛酒店。他表示，在禁區等了8個小時才有檢測結果，職員派發乾糧和水讓他們充飢，他們期間亦只能自行打發時間，「咪就等囉，喺入面做自己嘢。」他表示，早幾天才預訂酒店，因此決定從政府的指定酒店清單中選擇地方檢疫。

曾同學他在禁區等了8個鐘再有檢測結果，職員期間會派發乾糧和水讓他們充飢。（高仲明攝）

首位登上專車的是由以色列返港的Melissa Lavi，她將到上環華大盛品酒店隔離，該酒店為36間之一 ，但要到22日才開始列作指定酒店。Lavi步進接機大堂時一臉倦容，直言乘搭多個鐘的航班，再等了多小時已相當勞累。其航班今早6時許飛抵，等了逾6小時才有檢測結果獲放行，但Lavi認為等候時間亦較預期短，形容過程大致順暢，安排亦較其他國家好。被問到為何會入住政府指定的酒店隔離，Lavi表示，她早在政府公布相關酒店清單前已預訂華大盛品酒店隔離，認為酒店較近其居所，房間亦較大，希望會較其他酒店舒適。

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有市民送餐到九龍酒店給親友

記者今日下午到尖沙咀九龍酒店視察，期間未見有專車接送檢疫人士往酒店檢疫，間中有家屬或外賣員將餐點交予酒店接待職員轉交檢疫人士。

劉小姐的朋友因不習慣酒店膳食，她每日都會送餐到九龍酒店。她引述友人稱，酒店衛生情況良好，每日都有酒店人員清潔房間，並穿著保護衣清潔電梯。惟劉小姐友人亦稱，工作人員缺少防疫裝備，即使在清潔房間時，工作人員也僅佩戴口罩，未有穿著防護衣。

▼12月22日起 從中國以外國家返港流程▼