醫療事故｜威院將病人斷指當手術棄置物　3小時後尋回　接駁失敗

威爾斯親王醫院發言人今晚（18日）公布一宗醫療風險警示事件，涉及一名63歲男病人周三（16日）下午因左手被電鋸鋸傷被送到該院急症室，其食指斷指被當作手術室棄置物品，斷指遺失後超過3小時才尋回。 該院醫生其後繼續為病人進行接駁手術，惟手術後經接駁的食指未能重建血液循環，斷指最終壞死要移除。威院稱已與病人及家屬會面交代手術過程，並就過程中一度遺失斷指表示歉意。

斷指原放有冰水膠盒內 到做接駁時才發現失指

該宗醫療風險警示事件涉及一名63歲男病人，他於本周三下午因左手被電鋸鋸傷被送到威爾斯親王醫院急症室。病人當時左手五指嚴重受創，其食指被完全切斷，中指及無名指血管及神經亦被切斷，需進行緊急手術，接駁斷指及修復受傷血管和組織。

病人於同日晚上約6時半被送入手術室，其斷指以無菌外科手套包裹並放置於存有冰水的膠盒內，膠盒外貼上病人資料及斷指標示以作識別。醫生評估後，先進行中指及無名指血管接駁手術。至晚上約10時半，手術室護士交更期間發現膠盒內並無斷指，即時在院內進行搜索，至凌晨1時30分於手術室棄置物品中尋回斷指，斷指當時被原有的外科手套包裹。

通宵做接駁手後 斷指未能重建血液循環

醫生檢查後認為手指結構並無受損，適合繼續進行接駁手術。惟手術後經接駁的食指未能重建血液循環，斷指須要移除，整項手術於翌日（17日）上午6時完成。

威爾斯親王醫院發言人指已與病人及家屬會面交代手術過程，並就過程中一度遺失斷指表示歉意。醫護團隊會密切跟進病人術後情況，為其提供適切治療。該院又強調，非常關注今次事件，已將事件列為醫療風險警示事件並向醫院管理局總辦事處通報。院方將成立根源分析委員會，詳細調查事件經過及作出改善建議，以防止同類事件再次發生，並於8個星期內向醫管局總事處呈交報告。