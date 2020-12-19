新冠肺炎｜伊院確診病人逃走可判監2個月　專家籲戴電子手環

伊利沙伯醫院一名63歲男子（第7379宗個案）昨（18日）午擅自離開醫院，院方報警。案件被列作「逃避/逃脫進入醫院/收容所/隔離區檢疫所等」，警方正協助追尋，並已通緝該男病人李運強。據《預防及控制疾病規例》，如任何在醫院被隔離的⼈逃走，最高可處罰款5,000元及監禁2個月。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為，當局可要求確診病人配戴電子手環， 離開特定區域便響警鐘。而呼吸系統專科醫生梁子超表示，在警方找回該病人後，醫院也要提防他再次逃走，建議加強保安，在部份病房設24小時閉路電視，或者安排人手在病房門外看守。

警方表示，根據《預防及控制疾病規例》第599A章第28條，如任何在醫院、老⼈院、殘疾⼈⼠院舍、幼兒中⼼、療養中⼼或相類場所內被檢疫或隔離的⼈逃走，即屬犯罪，⼀經定罪，可處罰款5,000元及監禁2個⽉。

呼吸系統科專科醫生梁子超。（資料圖片／林若勤攝）

呼吸系統專科醫生梁子超表示，病房非羈留設施，難以全天候監察，以往也曾有其他病人成功偷走。警方仍在搜索該病人，梁子超說，倘兩天內還未有發現，警方或可考慮公開該病人的照片，以便市民協助搜尋。他坦言這做法涉及私隱爭議，然而這名病人具傳染性，逃走後對醫院及社區均帶來感染風險，「喺無辦法之中都可以考慮」，同時可增加阻嚇性。

梁子超續說，在警方找回該病人後，醫院也要提防他再次逃走，建議在部份病房設24小時閉路電視、在部份區域的大門上鎖，或者安排人手在病房門外看守。

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，政府可參考澳門正採用的措施，防止確診病人由隔離病房逃走。他稱，當局可要求確診病人配戴電子手環， 離開特定區域便響警鐘；在特定區域上鎖，並於特定區域出口設保安及警員雙重防守。

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一名63歲男患者（第7379宗個案）在伊利沙伯醫院留醫，昨日下午擅自離開醫院，院方報警。警員接報到場，經初步調查，案件列作「逃避/逃脫進入醫院/收容所/隔離區檢疫所等」，警方今午已通緝這名病人。

伊利沙伯醫院發言人表示，他由本周一（14日）起入住隔離病房接受治療。病房職員於昨日下午約5時，發現病人試圖離開病房，職員隨即追出，但病人已經循樓梯逃去無蹤，醫院保安在院內搜索，但未有發現。

醫院指，病人身高約1.6米，中等身材及蓄黑色短頭髮，離院時身穿病人服、深藍色外套及運動鞋，並有戴外科口罩。據衞生防護中心資料，患者本月8日發病，居於旺角花園街198號，屬本地個案，與其他本地個案有流行病學關連。

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