確診大廈｜彩雲邨、康東邨各增4宗確診　Skypark、匯璽再添個案

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生署周四（17日）公布新增96宗確診個案，本地個案佔90宗。衞生署衞生防護中心晚上更新確診者住宅大廈名單，有兩幢屋邨大廈分別有多4宗確診，為黃大仙彩雲邨明麗樓和西灣河康東邨康瑞樓。 旺角Skypark和長沙灣匯璽再添個案，早前已有確診住戶，分別是曾報稱到過張敬軒演唱會的其中兩名觀眾。

▼最近14天 確診者行蹤▼

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彩雲邨明麗樓昨天新增4宗確診個案，他們居住的單位是33和34室，包括一名71歲女子、86歲男子、70歲男子以及31歲女子（個案7821、7859、7893和7897）。全幢樓共6個單位有人染疫，當中是33及34室有10人確診。西灣河康東邨康瑞樓亦增加4宗個案，涉4宗案，分別是28歲女子、55歲女子、27歲女子和32歲男子（個案7826、7829、7830和7833）。

旺角Skypark再有一名34歲男子（個案7889）確診，早前有多名Skypark住戶確診，包括一名張敬軒演唱會的觀眾。另外，港鐵南昌站上蓋匯璽2A座，再增一名33歲女患者（個案7853），該大廈早前亦有一名曾去過張敬軒演唱會的觀眾確診。

旺角Skypark再有一名34歲男子（個案7889）確診，早前有多名住戶確診，包括一名張敬軒演唱會的觀眾。（資料圖片）

Otto e Mezzo 8½ Bombana群組再添患者

佐敦吳松街德利樓、西貢兩塊田村、沙田富寶花園10座、屯門康利中心和灣仔軒尼詩道大樓分別均錄得3宗個案。其中屯門康利中心3宗個案全屬Otto e Mezzo 8½ Bombana群組，佐敦德利樓亦有一宗相關個案。