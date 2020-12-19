確診大廈｜住址全覽　均益大廈累計8宗3人源頭不明　半山壹號上榜

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，衞生署周五（18日）公布新增70宗確診個案，累計達7,970宗，衞生防護中心晚上更新14日內確診者的住宅大廈名單。當中西營盤均益大廈過去14日累計達8宗確診個案，2期D座則佔7宗，包括3宗源頭不明的個案。 另外，柴灣景翠苑亦已累計有7宗個案，根據衞生防護中心記者會，景翠苑確診個案涉及三組人，故會先派樽。

住宅大廈名單中，亦有多間豪宅上榜，包括何文田半山壹號等；周三（16日）晚不治的「正義聯盟」發起人李偲嫣確診，個案編號為7916，根據名單她居於元朗嘉碧峰。

觀塘新增10宗佔最多 坪石邨有3人染疫

根據衞生防護中心更新的確診者住宅大廈名單，觀塘區新增最多個案，達10宗，當中第三波爆疫點坪石邨已有3宗確診個案。包括黃石樓的兩宗個案，為12月11日發病的44歲女病人（#7940、與本地個案有流行病學關連），以及12月14日發病的56歲男病人，他屬源頭不明個案。

柴灣峰華邨增一對年老長者確診

另外，深水埗亦有9宗新增個案；沙田及東區則各有8宗。當中東區確診個案中，3宗居於柴灣峰華邨曉峰樓，包括源頭不明的80歲女病人（#7968），她於12月14日發病；而另外兩人則為90歲男病人（#7969）及41歲女病人（#7970），二人均無病徵，與本地個案有流行病學關連。而54歲男病人（#7950）則住在何文田半山壹號23座，他於12月11日發病，為源頭不明個案。

均益大廈2期D座爆疫 衞生署未交代會否派樽

西營盤均益大廈則累計達8宗確診個案。當中一名40歲女病人（#6634）居於均益大廈3期A座，她屬於星月樓（上環店）群組，現時已出院。其餘確診個案則居於均益大廈2期D座，其中70歲男病人（#7465）、43歲男病人（#7578），以及周五新增的66歲女病人（#7960）為源頭不明個案。

均益大廈2期D座的確診個案中，最早發病的為#7578男病人，他於12月5日發病，惟至本周一（14日）才確診。現時均益大廈確診個案眾多，惟衞生防護中心未交代過會否於該大廈派樽，或發出強制檢測令。

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柴灣景翠苑累計有7人確診

柴灣景翠苑亦已累計有7宗個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君於周五的疫情記者會中指，景翠苑確診個案涉及5個單位，層數及室號亦不同；其中3個單位有來往，而一名確診者（#6720）為東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍工作人員，因此會先向居民派樽。值得一提是，景翠苑是於峰華邨曉峰樓的旁邊。

周五新增的個案中，有兩間酒店「上榜」，涉及3宗輸入個案。當中從英國抵港的52歲男病人（#7904），及從日本抵港的40歲女病人（#7912）均住在赤鱲角香港天際萬豪酒店，二人亦無病徵。另外一名從菲律賓抵港的37歲女病人（#7913）則住於道銅鑼灣迷你酒店，同樣無病徵。

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