新冠肺炎｜逃走病人CT值不低不高　逃離時有戴口罩曾擅離病房

本港新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日（19日）新增109宗確診個案，本地個案佔102宗，當中42宗感染源頭不明。 伊利沙伯醫院一名63歲男患者（第7379宗個案）昨（18日）午擅自離開醫院，正被警方通緝。醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，該病人在事發前一日曾擅自離開病室，經勸喻後才返回病室。醫院本身有定時監察病人情況，事發當日「可能病人動作太快，衝咗出去未必搵得返」。他離開病房時有戴口罩，認為公眾人士和醫護人員的感染風險不高。

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醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，該名離開病房病人情況穩定，沒有病徵，但仍有病毒感染情況，其CT值為20多，病毒量屬「唔高唔低」。該病人曾有不合作情況，需要同事勸喻和解釋，才願意配合接受檢查和治療。他在事發前一日曾擅自離開病室，經勸喻後才返回病室。

病人所住的病房屬於標準隔離設施，有自動雙門連鎖裝置維持負壓，該門「踢掣就可以開到」，一直運作正常。病人如有需要，可離開病格找醫護人員。醫院本身有定時監察病人情況，亦有不設錄影功能的中央監視裝置，惟事發當日「可能病人動作太快，衝咗出去未必搵得返」，不清楚他經甚麼路線離開。庾慧玲續說，他離開病房時有戴口罩，認為公眾人士和醫護人員有防護裝備，感染風險不高。

醫院會同警方合作調查，並為醫護人員評估感染風險。她呼籲所有在隔離病房的病人合作，勿擅自離開病房。被問到是否需要加強醫院保安，庾慧玲回應稱，會因應個別情況再決定。

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↓新冠肺炎病人「穿越」4度門逃離 直擊伊院隔離病房環境↓

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《香港01》記者今午到伊利沙伯醫院視察，發現該院至少有7間隔離病房，以及一間私人隔離病房，主要集中在10樓。各間隔離病房今日未見有加強保安，沒有工作人員在病房外戒備，亦甚少人出入；只當有確診患者要轉病房時，才見穿著保護衣的保安員阻止其他人靠近。而樓梯則在兩間病房的中間，估計距離最近一間病房僅不足30步距離。

另外，每間隔離病房外貼有多張告示，包括標明「高風險病人區域，謝絕探訪」，以及指為保障病人及公眾健康，嚴禁逗留等。而隔離病房門外則有視像監察系統，並表明如接送病人、送藥等亦須先按門鐘與職員聯絡。隔離病房除了大門外，亦見裡面有多一道門作劃分等候區，再望入門內，則是一道長走廊，看不到病床位置。而走廊上，不時見到有醫護人員走動工作，惟有部份醫護則未有穿上保護衣等防護裝備。