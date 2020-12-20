新冠肺炎｜警察總部女文員染疫　上周三最後上班　無接觸公眾

本港疫情嚴峻，再有警務人員中招。警方表示，一名駐守警察總部的女文職人員初步確診。涉事女文員並無與公眾接觸，工作期間亦有佩戴口罩，最後一日上班日為上周三(16日)。 發言人表示，已即時派員消毒，其緊密接觸的警務人員及文職人員，均獲安排接受檢疫及病毒檢測，另會靈活調派人手，確保相關緊急服務不受影響。

警方表示，一名駐守警察總部的女文職人員初步確診。(資料圖片)

患者並無與公眾接觸

警察公共關係科發言人表示，她於本月18日感到不適求診，並進行檢測。經測試後，昨日得知病毒測試呈陽性反應。該名文職人員於過去14日沒有外遊記錄，並沒有與公眾接觸，工作期間亦有佩戴口罩，她最後一日上班日為本月16日(上周三)。

發言人續指，警方高度關注事件，已即時派員清潔及消毒該名人員的相關工作地方；在等候衞生署進一步評估及建議前，與該名人員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均獲安排接受檢疫及病毒檢測。

警方亦經常提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫，另會靈活調派人手，確保相關緊急服務不受影響。發言人續指，將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該名文職人員的近日工作記錄等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。

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