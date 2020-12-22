新冠肺炎｜47歲男入境同日赴辦身份證　被控違檢疫令判囚14日

衞生署今日（22日）公布，一名47歲男子因違反強制檢疫規例，今日於東區裁判法院被判處即時監禁14日。當局指該名男子於今年6月2日入境時獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日，他卻於同日到入境事務處辦事處處理身份證事宜，違反檢疫令。

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當局指截至今日，共有88人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判監禁最多3個月或罰款15,000元不等。

最新一宗為一名於6月2日入境時獲發強制檢疫令的47歲中年，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於同日到入境事務處辦事處處理身份證事宜。因此被控違反第599C章第8（4）及8（5）條，今日於東區裁判法院被判處即時監禁14日。

最高可被判罰2.5萬及入獄半年

當局強調，根據《規例》由2月8日起，除豁免人士外，所有在到港當日之前的14日期間，曾在內地、澳門及台灣逗留的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受14天的強制檢疫。此外，根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），由3月19日起，所有從中國以外地區抵港的人士同樣須接受14天的強制檢疫。違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁6個月。

衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反相關規例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

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