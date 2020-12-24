確診大廈｜新增住址總覽　碧華花園將軍澳中心5座上榜

第四波疫情持續嚴峻，本港多區出現疫廈。周三（23日）再新增53宗確診個案，衞生署衞生防護中心更新確診者住宅大廈名單，有5幢大廈有超過2宗個案。另外九龍城豪宅碧華花園、將軍澳中心5座都有出現新確診個案 ;而馬頭圍邨芙蓉樓、大圍景田苑文心閣、葵盛東邨盛家樓，近3天累計合共3宗個案。 12月9日由印度新德里返港的兩男一女確診，他們此前在住尖沙咀重慶大廈內的三角洲酒店。

3印度返港人士確診 曾居重慶大廈內酒店

新增的53宗確診患者住處當中，有5幢大廈有2宗或以上確診個案，包括何文田邨靜文樓、富泰邨美泰樓、景田苑文心閣、葵盛東邨盛家樓及平田邨平誠樓。

新增個案中，有部分人報稱地址為酒店，包括機場附近的香港天際萬豪酒店、灣仔的香港逸蘭精品酒店、九龍城的九龍維景酒店和油尖旺的三角洲酒店，其中三角洲酒店新增3名由印度返港的人士中招。

根據衛生署公布的資料，3人12月9日由新德里乘坐印度航空公司的班級AI310返港，三人的座位並不相鄰，而3人分別為76歲女性、39歲男性和77歲男性。

▼新增確診患者居住大廈遍全港▼

碧華花園、將中5座患者感染源頭不明

九龍城豪宅碧華花園上榜，確診者是30歲女子，她屬於無病徵的源頭不明個案。將軍澳中心5座亦有一名確診患者，患者為32歲男子，12月18日已經病發，屬於源頭不明個案。

▼疫情嚴峻 社交距離措施延長至1月6日▼

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3大廈連續三日出現超過3個案

以同屋苑計，再錄較多確診大廈的包括馬頭圍邨芙蓉樓、景田苑文心閣、葵盛東邨盛家樓都連續3天出現超過3宗個案。馬頭圍芙蓉樓新增個案為60歲男性，他12月15日已經病發。景田苑文心閣則新增兩位患者，包括編號#8341的47歲女士及#8344的8歲女童。葵盛東邨新增個案編號分別為#8309的60歲女性及#8325的62歲男士。

12.22新公布患者住處及足跡