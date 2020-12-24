新冠肺炎・12.24｜增71宗確診　政府加辣外國入境隔離增至21日

新冠肺炎疫情嚴峻，衞生署今日（24日）公布新增71宗確診個案，累計增至8,425宗。確診人數較昨日反彈，新增個案中，有10宗為輸入個案，3宗由英國抵港。本地感染個案有61宗，近半數即30宗屬無源頭。富山邨富仁樓再有居民確診，樓宇須強制檢測。另外約有50宗初步確診個案。 雖然數字有回落趨勢，不過傳染力高七成的變種新冠病毒，已由英國傳入本港，兩名返港後確診的留學少年的病毒樣本病毒株，與英國變種病毒相似，其中一人已康復出院，政府規定英國返港人士需酒店隔離27日已經太遲。

【22:51】聖誕節凌晨零時起，外國入境者須酒店隔離21日，21日內停留南非2小時以上者將禁登機來港。

政府就《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）、《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）及《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下的指明刊憲，以及在《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）下作出最新強制檢測公告，以加強對曾在中國以外地區逗留的抵港人士的強制檢疫要求，以及限制曾逗留南非的人士登機來港。

政府發言人表示：「根據世界衞生組織的指引，病毒潛伏期可長達14天，而目前並沒有證據顯示新變種病毒的潛伏期會較長。然而，考慮到有專家認為極小部分受病毒感染人士的潛伏期可能超過14天檢疫期，加上全球疫情正出現急劇變化，愈來愈多國家發現新變種病毒，政府有需要果斷採取措施，以加強對曾在中國以外地區逗留的抵港人士的強制檢疫要求，以確保即使在非常罕有情況下有個案的病毒潛伏期超過14天，也不會成為漏網之魚。」

「此外，考慮到南非發現傳播力強的新變種病毒，政府有需要採取嚴厲措施，限制曾逗留南非的人士登機來港。」

食物及衞生局局長將引用相關規例作出指明及公告，由明天（十二月二十五日）凌晨零時起生效。詳情如下：

（一）收緊第599C章及第599E章下的規定，所有於到達香港當天或之前21天曾在中國以外地區逗留的抵港人士（不論經機場或陸路口岸抵港），需要在指定檢疫酒店強制檢疫21天；

（二）收緊第599H章下的規定，除早前已宣布的英國外，所有於登機當天或之前21天曾逗留南非超過兩小時的人士，亦將不會獲准登機前來香港；及

（三）於第599J章下作出最新強制檢測公告，對於在二○二○年十二月二日至十二月二十三日期間到達香港而曾在英國逗留並須接受強制檢疫的人士，以及在二○二○年十二月二日至十二月二十四日期間由中國以外其餘地區到達香港並須接受強制檢疫的人士施加強制檢測要求。有關人士除了須在到港後第19天或第20天到社區檢測中心或在指定檢疫酒店接受檢測外，亦必須在確定檢測結果前留在該人的居住地點、私人處所或在檢疫令上指明的檢疫地點。

發言人表示：「政府會繼續密切監察情況，包括全球及本地疫情的發展和出入境人數的變化，有需要時會加強對從其他高風險地區到港人士的強制檢疫要求。」

【18:23】民政事務局宣布，因第四波疫情嚴峻，藝團因康文署表演場地完全關閉，而受嚴重打擊。民政局會運用其資源，向44個受藝發局資助的藝團、14個康文署轄下場地夥伴及41個藝能發展資助計劃受助團體，發放每團8萬元額外資助。

▼疫下平安夜・尖沙咀▼

+ 25 + 25 + 25

跳舞群組｜旺角金儷星舞廳遭檢控 涉違防疫規例 表演者無戴口罩

【17:50】第四波疫情由「歌舞群組」觸發，不少市民不滿政府對於跳舞場所監管不力。民政事務總署轄下牌照事務處，今天向法院申請發出傳票，向位於九龍旺角金雞廣場3樓會址（鳳凰于飛）的負責人提出檢控，該場所亦即其中一個有爆疫的跳舞場所「金儷星」。

旺角金儷星舞廳場地能夠容納175人。（資料圖片）

新冠肺炎｜冬至家庭聚會三代十多人感染 張竹君籲聖誕減集體活動

【17:01】張竹君說，最近幾天的個案中，都涉及很多家庭聚會，近兩天更與冬至「做冬」有關，家庭聚會人數可以高達13至16人，「可能都係啲兄弟姊妹、爸爸媽媽，加埋上一代、下一代。」她指，很多時候最後全家都變成確診個案，故提醒大家要小心。她呼籲公眾，未來聖誕及新年長假期，應避免集體聚會，因一宗個案可傳8至10人，令疫情持續，若遇到超級傳播者，病毒傳播就更「犀利」。

【16:54】張竹君表示，當局希望針對強制檢測安排加強執法，希望可積極處理不守公告人士，政府今早於沙田乙明邨明恩樓突擊抽查，下次不排除有進一步行動，以其他方式再做執法。她說，衞生防護中心只有派樽資料，已將名單交予民政署，居民可用不同方法做檢測，於不同地方檢測，會有不同方式通知。

對於南非變種病毒，張竹君指，因剛知相關病毒消息，當局正向世衞查詢情況，衛生防護中心會再留意，但因近期都沒有相關輸入個案，香港無直飛南非，但有機會轉飛，會密切留意。

新冠肺炎｜檢疫女子失蹤一日後自行折返醫院 報稱不適轉送瑪嘉烈

【16:49】劉家獻續指，一名於竹篙灣檢疫的25歲女子，昨於北大嶼醫院求診後自行離開，事主今早已回去醫院，當時報稱不適，已轉送瑪嘉烈醫院隔離病房，事主已接受檢測，正等候結果。事主報稱未與其他人接觸。醫院方面會配合警方調查，劉呼籲市民若有檢疫及隔離令一定要合作，自行離開是不負責任行為，增加傳播病毒風險。醫管局已提醒醫院要注意有隔離或檢疫令病人，並會加強巡邏。

未來數日聖誕長假期間，醫管局11間普通科門診，會繼續開放，供市民取檢測樣本樽及交樣本，相關資料已上載至醫管局網頁。

本港今日新增71宗確診，61宗屬本地個案，當中30宗無源頭。（梁鵬威攝）

【16:44】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報77宗個案，有3名病人離世（病人編號＃6691、#6849、#6533）。同期間，有91名病人康復出院，目前尚有985名確診病人留醫，當中有61人情況危殆，61人情況嚴重，863人情況穩定。負壓病床數目是1,241張，使用率66%；負壓病房數目是681間，使用率73%。

新冠肺炎｜佛教醫院95歲病人入院15日後初確診 當局收緊恩恤探訪

報告事項︰

佛教醫院一名95歲男病人初步確診，患者在12月9日因發燒入伊利沙伯醫院，當時檢測呈陰性，一直在醫院接受治療，情況轉好。患者12月13日轉到佛教醫院做康復治療，但近日發燒，檢測後昨日初步確診，院方得悉後已立即送回伊院接受隔離治療。9名入住同一病格病人是密切接觸者，當中6人仍留院，要隔離檢疫；另有3人已出院，資料已交衞生防護中心跟進。

聯合醫院有3名懷安科病人昨日初步確診，除昨公佈的11名病人及一名社康護士是密切接觸者，有多一名病房護士被列密切接觸者，要隔離觀察。涉事3名病人均曾有家屬做恩恤探訪，已找到6名涉事家屬，並已經通知所有醫院要收緊恩恤探訪安排。暫時未知涉事家屬的檢測結果。

劉家獻表示，佛教醫院一名95歲男病人初步確診，院方得悉後已安排隔離治療。（梁鵬威攝）

新冠肺炎｜增71確診30源頭不明 慈雲山富山邨富仁樓須強制檢測

【16:38】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增71宗確診，患者年齡由8歲至91歲，涉33男38女，累計個案增至8,425宗。新確診個案中，輸入個案佔10宗，其中3人由英國抵港；61宗為本地感染個案，無源頭個案佔30宗。另有逾50宗初步確診個案。

張續指，因富山邨富仁樓再有居民確診，會針對該樓宇發強制檢測通告，在11月13日至12月24日期間，曾於該樓宇逗留2小時以上人士須檢測。至於12月瀝源村榮瑞樓有3個單位有人確診，其中兩個單位是「對面屋」，平時有打招呼；另有確診者單位位於另一樓層，穩陣起見，會向居民派樽檢測。

張竹君指，本港今日新增71宗確診，61宗屬本地個案，當中30宗無源頭。（梁鵬威攝）

新冠肺炎｜曾浩輝指注射中心需具兩大條件 談心願：望去日本旅行

【16:08】新冠疫苗將於明年初抵港，衛生防護中心前總監、疫苗接種計劃專責工作小組專家成員曾浩輝今日（24日）於網上節目指，社區注射中心的選址，需符合面積及位置兩個條件。他亦指，會身先士卒接受疫苗注射。此外，由於接種疫苗的人數眾多，專業良心不讓他們妄下定論，「有咩事我哋揹唔起，唔會睇疫苗邊度嚟，我哋係睇數據。」

【14:54】瑪嘉烈醫院一名有長期病患的92歲男病人（個案編號：6849）於本月4日因發燒及咳嗽，病人情況持續惡化，延至昨日（23日）晚上離世。

另外，一名有長期病患的86歲女病人（個案編號﹕6533）本月2日因確診新冠肺炎被送往東區尤德夫人那打素醫院，病人的情況持續惡化，並於今日凌晨離世。至今本港共有135人因新冠肺炎死亡。

【12:02】消息指，今日有超過70宗確診。

新冠肺炎疫苗｜何栢良：病毒已變種 須留意疫苗免疫力及中和抗體

【11:28】港府已訂購三款疫苗，首批最快明年初到港。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（24日）表示，部份藥廠以年初病毒株研發疫苗，但現時病毒出現變種，須留意疫苗的免疫力及中和抗體。對於政府遭批評太遲公布檢測結果，何認為必須24小時內向檢測者及醫生出報告，政府可開放港版健康碼部份功能，將結果上載雲端讓市民查閱。

變種病毒｜何栢良倡限制南非與英看齊 籲英回港人士勿開聖誕派對

何栢良亦表示，南非變種病毒與英國變種病毒有共通點，雖然兩者沒有相互關係，但港府都應考慮將南非與英國睇齊，實施相同的限制措施。何又估計，英國變種病毒可能已進入社區，呼籲過去兩個月英國來港人士再做檢測。

▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼

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新冠肺炎｜政府抗疫屢遭詬病 陳肇始解釋：病毒好新 會全力以赴

【10:52】近日社會各界矛頭直指政府施政錯誤，質疑有官員抗疫疲勞，建議換人。作為抗疫團體領軍人物之一的食物及衞生局局長陳肇始今日（24日）表示，病毒非常新，不少抗疫工作都是首次推出，政府一直目標「清零」，明白外界對政府措施有意見，疫情爆發會有所緊張，重申政府會增加人手處理。

陳肇始今日（24日）表示，不少抗疫工作都是首次推出，明白外界有意見，政府會增加人手處理。（資料圖片）

新冠肺炎疫苗｜陳肇始料科興一兩日有第三期數據 設社區接種中心

【10:43】政府目前已落實訂購新冠肺炎疫苗。食物及衞生局局長陳肇始表示，3款疫苗會於明年初至年中陸續到港，初步概思在社區中心接種中心，市民可到不同地點接種不同疫苗，亦會設專責小組設計整體流程，未來亦會考慮私家醫生參與。首批到港的內地科興疫苗至今未有第三期臨床報告，陳預計數據會在一、兩日公布。

新冠肺炎｜許樹昌︰科興臨床數據延遲公布 料一月未能如期送港

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌則表示，剛得知科興延遲公布第三期臨床試驗數據，預料明年1月應未能如期運送到港，相信目前由復星與德國藥廠BioNTech合作研發的疫苗，較大機會最早到港。他又指，當七成人注射疫苗後才能出現群體免疫，倘若僅少數人接種疫苗，社區內仍會偶爾爆發疫情，因此絕對呼籲市民接受疫苗接種。

新冠肺炎．互動︱分析FB地區群組大數據 發掘哪區網民最嬲林鄭

【08:15】新冠肺炎今年初爆發，港人在疫情陰霾下渡過2020年，口罩戴足一整年仍未可除下，禁堂食和限聚令等大大改變市民的日常。現實生活中的新常態，在網上空間又是如何反映出來？

《香港01》統計本港378個Facebook地區群組，年內帖子及互動，並分析文本情感，嘗試了解疫下民情：網絡討論如何反映市民的急切需要，市民如何利用網絡空間助人自助，以及網上討論究竟是「制止」還是「製造」恐慌、究竟是鼓勵「Fact check」還是加速「假資訊」的傳播？

互動專頁分五節回顧今年18區輿情，以互動地圖、數據圖表呈現各區趨勢，並提供互動數據分析圖庫，供讀者選看各區民情。

鄭先生以往聖誕節不時都會負責大型商場的聖誕裝飾電路接駁。（余俊亮攝）

新冠肺炎｜12月暫有27宗英國輸入 2人染變種病毒 約3成酒店確診

【08:00】新冠肺炎疫情持續，由於英國出現病毒變種，港府除向來港前14日曾於英國逗留的所有落閘外，也修例規定從英國入境人士於酒店檢疫期由14天延長至21天。變種病毒伺機而動，昨日（23日）新增的6宗輸入個案中，就有一人是由英國返港；此前有2名英國返港留學生的病毒基因排序，與英國發現的變種病毒吻合。

根據衞生防護中心資料，從12月1日至昨日，本港共有27宗從英國輸入個案，當中大部分未有報上住址，即抵步於機場檢測確診；不過也有8宗、即約三分一是入住酒店後才發現染疫。近一周英國輸入個案的病毒基因料仍在處理，未知會否再發現有人染變種病毒。

聖誕燈飾減 入行30年電工嘆疫情下商場、街道面目全非：冇氣氛

【08:00】每逢聖誕節，聖誕燈飾隨處可見。不過，即使今日已是平安夜，但因為新冠肺炎疫情，部分商場選擇開源節流，不設聖誕燈飾。從事電工三十多年的鄭先生，以往不時都會負責大型商場的聖誕燈飾、銀行門外以及街道上聖誕裝飾的電路接駁。

然而因為疫情，公司原本接到的聖誕工程亦被逼腰斬，令他收入大減，曾經負責的栢麗大道今年亦沒有設置燈飾，變得「面目全非」，概嘆今年聖誕節恐怕欠節日氣氛。

【01:00】食物及衞生局公布，按《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）繼續賦權註冊醫生強制任何按其臨牀判斷懷疑已染上2019冠狀病毒病的人接受檢測，日期為本月26日至明年1月8日的14日內。

確診食肆｜新增19間餐廳有患者到訪 太古坊COVA、三軍會會所上榜

【00:38】本港新冠肺炎疫情持續，截至周三（23日）新增53宗確診個案。衞生署衞生防護中心晚上更新確診患者曾到訪處所名單，新增19間食肆曾有患者到訪。當中有患者曾到訪三軍會會所，該處為私人會所有多種娛樂設施，普通會員會費須20萬元。

另外，著名甜品店COVA位於太古坊德宏大廈的分店，亦有確診者足跡。香港大學校園有患者在發病後到訪。

昨日總覽：​新冠肺炎．12.23｜增53宗創近月新低 林鄭改口接種疫苗有得揀 新冠肺炎疫苗｜行會通過准緊急注射疫苗 林鄭月娥︰市民有得揀 新冠肺炎｜林鄭承認政府防疫工作不足 斥3種市民不負責任 新冠肺炎疫苗｜保障基金支援苦主 涵蓋法律費用經濟支援細節未定 新冠肺炎│行會修訂強制檢疫 英國抵港人士平安夜起須留酒店21日

確診大廈｜新增住址總覽 碧華花園將軍澳中心5座上榜

【00:21】第四波疫情持續嚴峻，本港多區出現疫廈。周三（23日）再新增53宗確診個案，衞生署衞生防護中心更新確診者住宅大廈名單，有5幢大廈有超過2宗個案。另外九龍城豪宅碧華花園、將軍澳中心5座都有出現新確診個案 ;而馬頭圍邨芙蓉樓、大圍景田苑文心閣、葵盛東邨盛家樓，近3天累計合共3宗個案。

12月9日由印度新德里返港的兩男一女確診，他們此前在住尖沙咀重慶大廈內的三角洲酒店。

新冠肺炎疫苗｜首批明年1月抵港可供注射 9大疑問專家逐一解答新冠肺炎｜今新增53個案 兩留學生病毒樣本 與英國變種病毒吻合新冠肺炎｜平田邨平誠樓5單位共8人確診 住戶須強制檢測新冠肺炎｜房屋署2名外判員工確診 3名的士司機強制檢測揭中招新冠肺炎｜檢疫女子不適送北大嶼山醫院 擬回竹篙灣時失蹤新冠肺炎｜還原「點解你個仔仲喺屋企？」事件 患者家人三大控訴

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【00:00】政府昨日（23日）公布接種疫苗安排，並由專家組解說疫苗接種、副作用等。政府落落提供3款疫苗，市民可因應提供時間及場所，決定是否接種，特首特鄭月娥稱代表市民有得揀。市民可否打齊三種？誰人可優先接種、孕婦及兒童又如何？本文總結9個疑問，由政府專家逐一解答。

▼12月22日起 從中國以外國家返港流程▼