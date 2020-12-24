新冠肺炎｜政府抗疫屢遭詬病　陳肇始解釋：病毒好新　會全力以赴

新冠肺炎肆虐，港府抗疫工作接近一年，成績有目共睹。近日社會各界矛頭直指政府施政錯誤，質疑有官員抗疫疲勞，建議換人。作為抗疫團體領軍人物之一的食物及衞生局局長陳肇始今日（24日）表示，病毒非常新，不少抗疫工作都是首次推出，政府一直目標「清零」，明白外界對政府措施有意見，疫情爆發會有所緊張，重申政府會增加人手處理。

食物及衞生局局長陳肇始

陳肇始今日在接受港台節目《千禧年代》訪問時，被問到如何評價抗疫表現，陳表示，政府的防疫抗疫工作是基於科學及大原則去推出，包括入境管制、提升檢數字及檢測點等。

陳解釋，病毒非常新，不少工作是第一次進行，「打呢場仗有預防及應變，會努力，全力以赴」，陳稱港府目標確診「清零」，當英國出現變種病毒後已立刻堵截，而且大規模檢測非常重要。

陳又指出，明白有意見認為政府在執行細節及推出措施上要有改善，她已要求衞生署及執行部門敲定細節及推出工作要更到位，陳又承認，疫情爆發市民會有所緊張，人手亦會出現問題，重申政府已不斷推新措施，如有漏洞會堵塞，而政務司司長張建宗亦一直統籌跨部門協作，衞生署會特別檢視，近期有已有增添人手。

▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼