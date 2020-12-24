平安夜・多圖｜三年來不一樣的聖誕　從催淚彈到口罩　何謂正常

2019年12月底，新冠肺炎從湖北武漢爆發開始，疫症演變為全球大流行，在一年後的今天仍然肆虐，世界各地的人民都要在口罩下過聖誕節。 《香港01》今天（24日）到了昔日人潮最盛的尖沙咀，於柏麗購物大道、半島酒店、海港城外觀察香港人如何渡過今年的平安夜，以三組照片比對出2018、2019和今年的聖誕。 2018年，尖沙咀人們熙來攘往，聚集在一起看表演，好不熱鬧；2019年在社會事件影響下，油尖旺一帶爆發警民衝突，示威者在催淚彈下高呼口號。而今年人流大減，人人戴上口罩，在限聚令下，只能每兩人走在一起，疫情令人與人之間產生距離。

▼柏麗大道 2018 vs 2020▼

2018年，柏麗購物大道上，人群簇擁著，一家大小、親戚好友都密密麻麻地圍在一起看表演，路上掛滿球狀聖誕燈飾。今年同一條路上，再無任何聖誕佈置，了無氣氛，街上人群疏落，在二人限聚令下，市民不可以「同一目的」在街上聚集，途經柏麗購物大道的人都沒有停下腳步，默默地向前走。

▼半島酒店 2019 vs 2020▼

2019年，因應逃犯條例修訂爭議，全港陷入動盪之中，長達半年有多，平安夜當晚，示威者和警察在油尖旺一帶爆發衝突，警方出動催淚彈、水炮車，有本身在慶祝聖誕的市民亦受波及。警方在半島酒店外的車路上列隊追趕示威者，而石壆上的鐵欄就被示威者拆去。2020年，半島酒店外交通如常，鐵欄已被裝回於石壆上，市民就如昔日一樣，到海傍觀看燈飾。

▼海港城 2019 vs 2020▼

2019年聖誕前夕，海港城一如以往在商場外放置大型聖誕裝置，多棵紅色系的聖誕樹矗立，夫妻、情侶、摯友都與聖誕樹自拍，留下紀念。當中有人帶同行李箱「打卡」，或屬慕名而來的旅客。今年香港再無遊客，海港城也僅在商場外設置小型裝飾品，途經的人雖多，但大多與他人保持距離，似乎並不相識，眾人受口罩令規限，全部都戴上口罩，難以窺探口罩下的港人是喜是悲。

▼2018年的聖誕▼

+ 3 + 3 + 3

▼2019年，在社會事件下的聖誕▼

+ 6 + 6 + 6

▼2020年疫下平安夜・尖沙咀▼

+ 25 + 25 + 25

▼2020年疫下平安夜・蘭桂坊▼

▼2020年疫下平安夜・尖沙咀K11 MUSEA▼

+ 17 + 17 + 17

▼2020年疫下平安夜・尖沙咀日間情況▼