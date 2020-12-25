新冠肺炎｜企業學校停派對　家庭聚會縮減　到會外賣生意跌六成

新冠肺炎疫情嚴峻，政府呼籲市民聖誕節避免舉行私人派對，以防疫情惡化。稻苗學會副主席鄭栢文今日（25日）表示，今年到會外賣生意大不如前，其公司聖誕節生意僅去年四成，主要原因與大訂單企業和學校派對停辦，及家庭聚會縮減有關，他又指除夕生意亦只有去年兩成，情況並不樂觀。

2020年12月24日，疫情下的平安夜，尖沙咀人頭湧湧。（歐嘉樂攝）

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鄭栢文在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，每年聖誕節都是到會外賣最熱鬧最好生意時間，但疫情下市況不如去年，其到會生意大跌，僅是去年四成的生意額。

企業和學校停辦聖誕派對零訂單

鄭續指，以往佳節前通宵達旦準備，一日走30轉車，家庭聚會訂購亦不少，主要以10至15人份量為主，但今年受疫情影響，企業和學校停辦聖誕派對，「今年係零」，訂單以3至4人餐較多，佔八成，另有少量6至8人餐。

鄭坦言，對除夕和元日日生意不感樂觀，惟有延長優惠留客，暫時倒數當日只有去年兩成生意，慨嘆訂單細增加運輸成本，沒甚利潤。鄭又稱，政府曾向業界補貼8萬元，但今期防疫抗疫基金卻沒有補助，希望政府可以支援業界捱過難關。

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