確診大廈｜新增住址總覽　3幢大廈日增2宗　玉蓮臺14日內累計9宗

第四波疫情持續嚴峻，本港多區出現疫廈。周二（22日）再新增63宗確診個案，衞生署衞生防護中心更新確診者住宅大廈名單，有三幢大廈有2宗確診個案，包括觀塘花園大廈玉蓮、將軍澳廣明苑廣寧閣、葵青長亨邨亨俊樓。其中須派樣本樽的花園大廈玉蓮臺，十四日內名單上累計已有9宗個案。部分居民須強制檢測的東頭(二)邨再增1宗，累計11宗。另外，之前已有確診者紀錄的大廈，元朗大型豪宅Grand YOHO 5 座再上榜。

新增的63宗確診患者住處當中，有三幢大廈有2宗確診個案，包括觀塘花園大廈玉蓮臺、將軍澳廣明苑廣寧閣、葵青長亨邨亨俊樓。

▼新增確診患者居住大廈遍全港▼

玉蓮臺有一單位4人中招

其中，觀塘花園大廈玉蓮臺本月共有3個單位出現確診個案，其中一個單位有4宗個案，另外兩個單位分別有1宗及2宗個案，當局會到大廈派發樣本樽。據14日內名單，玉蓮臺累計已有9宗個案。

以同屋苑計，再錄較多確診大廈的包括坪石邨4幢樓涉8宗個案，最新個案為金石樓的第三宗個案#8274為23歲男子，該邨此前藍石樓、紅石樓及黃石樓都有個案。李鄭屋邨涉2幢大廈6宗個案，包括道德樓及廉潔樓，最新個案是廉潔樓的第二宗個案，編號#8272為一名33歲女子。慈正邨、廣福邨、鯉魚門邨，亦分別均有3幢樓涉5宗個案。

坪石邨4幢樓共有8宗個案。（資料圖片）

12.22新公布患者住處及足跡

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▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼

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兩群組患者住屯門、旺角

個案8239為67歲男，居屯門大興花園1期2座，12月18日起發病，屬「港珠澳大橋東人工島」群組。個案8265為45歲女，屬「歌舞群組」，居旺角花園街利鴻大樓，12月14日起發病。