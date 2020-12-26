新冠肺炎・12.26｜聯合紓緩病房15人染疫　鯉魚門鯉生樓強制檢測

新冠肺炎第四波疫情持續，衞生署今日（26日）公布新增59宗確診個案，累計增至8541宗，包括一宗疑似個案。 聯合醫院紓緩病房大爆疫，連同早前3宗個案，已有11名病人及4名醫護人員初步確診或確診；明愛醫院及廣華醫院分別有護士及產婦初步確診。 疫廈方面，鯉魚門邨鯉生樓累積有4個單位共6個患者，全幢樓居民須強制檢測。

【18:30】機場管理局收到機場保安有限公司通知，其一名員工證實感染，該名員工的最近上班日期為12月23日。相關的工作範圍已進行徹底清潔及消毒。該名員工曾於中場客運大樓執行職務，工作時一直佩戴口罩、手套及面罩，亦有遵守防疫措施。曾與該名員工接觸的其他員工已被安排接受檢測，並留家或於隔離的工作崗位執行職務，等候檢測結果。

【16:57】歐家榮表示，聯合醫院懷安科的探訪者大約有18名，當中5名為密切接觸者，13名要做測試，12名結果陰性。

新冠肺炎｜增59宗確診鯉生樓須強檢 再驗出一英留學生染變種病毒

劉家獻表示，明愛醫院及聯合醫院的確診醫護均有穿好防護裝備。他說早幾日前因應懷安科情況，已收緊恩恤探訪，包括要問清楚有無病徵及接觸史，入病房不能除口罩、要限制時間及活動。

新冠肺炎｜明愛醫院照顧新冠患者男護士初確 稱已依指引穿裝備

【16:48】歐家榮表示，南非變種病毒株在香港暫未發現，但可能是新發現病毒株，衞生防護中心化驗所會聯同香港大學做基因排序，未有發現，但不排除未來輸入個案會出現。

港大通知衞生署衞生防護中心 ，一名英國抵港確診者（個案編號#8322）的病毒株是世衞公布出現變異的病毒株 ，12月11日乘維珍航空VS206來港， 抵港後在酒店檢疫至12月21日，12月20日發燒送院，無任何密切接觸者。

今日初步確診個案有50宗多。

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【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮：今增確診59宗個案，個案由 #8483 至 #8541，26宗源頭不明，6名是輸入個案其中3名英國抵港人士（包括一名學生）染疫，鯉魚門邨鯉生樓因為再多一名患者，連同早前3單位，共4個單位涉名患者確診，全幢居民強制檢測。

新冠肺炎｜聯合醫院爆發11病人4醫護感染 袁國勇：1名超級傳播者

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻：聯合醫院紓緩治療病房(懷安科)早前3名病人確診，今日最新一輪再多７名病人初步確診或確診；另該病房83歲女病人已出院後接受第二次檢測，證染疫；另外有4名醫護染疫（1確診3人初確診)，2名是護士，２人是病房助理及抽血員。港大微生物學講座教授袁國勇到場視察。

明愛醫院隔離病房一名男護士昨因發燒到該院急症室求醫及檢測，結果初步陽性，正在接受治療，情況穩定。患者的妻子同為護士在骨科病房工作，已接受測試，未有結果。

廣華醫院產科一名病人初步確診，她今日凌晨羊膜破裂入院分娩。

【15:52】據了解，聯合醫院懷安科病房有醫護人員染疫，當中有人曾為病人抽血。

【14:49】新冠肺炎疫情持續，觀塘花園大廈玉蓮臺第二座昨日再添一人染疫，累計共8人確診，涉及4個單位。政府今（26日）起在該區增設流動檢測站，為居民進行強制檢測。有居民表示，大廈喉管以往經常滲漏，直至近年改換膠喉後，情況才有所改善，但不知是否所有單位都已換喉管；亦有街坊指，大廈環境衞生不佳，不時有人亂拋口罩，而玉蓮臺4座大廈互通，直斥當局只要求第二座檢測非常不足。

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【11:36】消息指，本港今日新增約60宗新冠肺炎確診個案。

【10:56】政府即將為市民提供接種新冠肺炎疫苗，創新及科技局局長薛永恒今天（26日）表示，接種疫苗的網上預約系統將在下月準備妥當，讓市民預約兩次注射疫苗，並會在預約時間前一天向市民發出提醒訊息。

而當局會讓陪同長者的家人可同時接種疫苗，他補充，相關的家人應要屬於接種疫苗的優先群組。

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▼12月25日聖誕節市況▼

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【10:55】由創新及科技局研發的「安心出行」流動應用程式早前推出，讓市民記錄到訪過的地點。創新及科技局局長薛永恒今天（26日）在港台節目《星期六問責》上表示，至今有約40萬市民下載程式，未來幾個月會改良程式，屆時市民不用掃描二維碼，開啟手機程式的藍芽後，會自動感應交通工具上的感應器，程式會自動聯繫和記錄。

下載程式的市民甚少，他指不存在對政府不信任的問題，政府提供方法給市民選擇記錄。至於會否強制市民下載和使用「安心出行」，他指要視乎疫情發展。

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▼接種疫苗 專家解答九大疑問▼

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確診大廈｜何文田天鑄有住戶感染源頭不明 元州邨元盛樓4人確診

【00:30】本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生署周五聖誕節（25日）公布新增57宗確診個案，累計增至8,482人。衞生防護中心晚上更新確診者住宅大廈名單，深水埗區出現較多確診個案，當中四名與之前一宗感染源頭不明個案有關的患者，居於元州邨元盛樓；另有三人居於深水埗德寶大廈，都屬與本地個案有流行病學；而牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺2座增一名確診者。

另外，何文田站豪宅天鑄5座出現兩個案，其中一人為感染源頭不明個案。

▼12月25日的確診大廈名單▼

確診食肆商場｜東涌海堤灣畔意大利餐廳上榜 一人曾到K11 MUSEA

【00:08】新冠肺炎疫情持續，本港周五聖誕節（25日）新增57宗個案。根據衞生防護中心公布資料，今天再多11間食肆上榜，包括兩間翠河餐廳，分別位於美林商場和小西灣廣場。

一名33歲女子曾到訪K11人文購物藝術館（K11 MUSEA），她屬於意大利餐廳「Otto e Mezzo 8½ Bombana」群組。

另外，一名43歲男子屬於輸入個案，但他曾住在國泰城逸泰居和東涌映灣園2期映濤軒6座，即曾經回家，而他也曾經外出，包括到基隆街105號和東涌海堤灣畔意大利餐廳「A Tavola Bar & Grill」。

昨日總覽：新冠肺炎・12.25｜新增57宗確診 玉蓮臺2座須強制檢測新冠肺炎｜觀塘花園玉蓮臺二座須強檢 區議員：四座相連難封樓新冠肺炎｜增57確診25無源頭 觀塘玉蓮臺同層上下單位確診須強檢新冠肺炎｜聯合醫院、伊院有兩護士初確診 醫管局再籲醫護避聚會強制檢測｜富仁樓一家六口一齊做 商戶：驚俾人罰多過身體健康

▼聖誕節荃灣晚市食客眾生相▼

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新冠肺炎│晚市禁堂食 情侶下午4點吃首個聖誕餐 食肆現外賣長龍

【 00:00】新冠肺炎疫情持續近一年，今日（25日）為聖誕節，食肆晚市禁堂食，不少人買外賣回家或公園進食。

有購買外賣回家吃的市民坦言，的確有點抗疫疲勞，「完全唔出街留家抗疫太理想化，減少群聚可以，食個飯都合理，好多人而家對確診數字已經接受同習慣咗啦！」又有情侶今年在下午4時，趁食肆還可堂食，一同吃拍拖以來首個聖誕餐；有更多人選擇到公園野餐晚餐，「咁咪夠晒難忘啦！無得堂食還好既，我希望下年唔使戴口罩，去日本！」

新冠肺炎｜袁國勇：科興疫苗適合院舍長者接種 或兩三年打一次

新冠肺炎｜袁國勇：科興疫苗適合院舍長者接種 或兩三年打一次新冠疫苗｜袁國勇團隊解構3款疫苗效用 料難阻止無症狀感染新冠肺炎｜新製疫苗「防感染」比率不高 專家料接種後尚未能旅行新冠肺炎｜的士司機駕駛需持檢測陰性證明 司機：驚乘客多過自己

▼疫下平安夜・尖沙咀▼

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▼疫下平安夜・蘭桂坊▼

新冠肺炎｜政府延長酒店檢疫期 退房英留學生：趕得切返嚟好好彩新冠肺炎｜指定酒店檢疫延至21日 抵港市民：好突然，要使多五千菲傭欠21日訂房證明被拒登機 中價檢疫酒店爆滿 房客未必可再延

▼疫下平安夜・尖沙咀K11 MUSEA▼

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▼疫下平安夜・尖沙咀日間情況▼