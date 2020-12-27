屯赤隧道｜張建宗︰明日起安排6條巴士線取道　車費減幅達12.7元

屯門–赤鱲角隧道今早（27日）正式通車，政務司司長張建宗在網誌上撰文指，運輸署將安排6條專營巴士路線取道屯赤隧道往返屯門及北大嶼山，當中有5條現有路線的車費均會下調，減幅由1.9元至12.7元不等，同時青嶼幹線由今日起亦豁免收費。他亦指，政府正積極推展另一個隧道工程，即「將軍澳–藍田隧道」，料開通後有望改善擠塞情況。

張建宗指，運輸署將安排6條專營巴士路線取道屯赤隧道，車費減幅由1.9元至12.7元不等。 （張浩維攝）

張建宗︰屯赤隧道堪稱「香港之最」

張建宗今日在網誌表示，屯赤隧道不單是全港最長和最深的海底隧道，建造過程更採用首度引入的嶄新技術和設計，堪稱「香港之最」。他更認為，屯赤隧道加強了通往機場交通網絡的可靠性，鞏固機場作為國際和地區航空樞紐的地位，亦促進香港與大灣區城市的交流及經濟協作，帶來長遠的經濟效益。

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青嶼幹線由今日起豁免收費

張指，過往由屯門前往香港國際機場，需要行經屯門公路、汀九橋、青馬大橋及北大嶼山公路，繞圈全程超過30公里。現時，由屯門南經過屯赤隧道前往機場，路程可縮短約20公里，行車時間亦縮短20分鐘至只需10分鐘。

張續指，除了為市民節省時間，由明天（28日）起，運輸署將安排6條專營巴士路線取道屯赤隧道往返屯門及北大嶼山，當中除了一條屬新增路線外，其餘5條現有路線的車費均會下調，減幅由1.9元至12.7元不等。同時，隧道幫助交通得以分流，青嶼幹線由今日起豁免收費，以減低市民、公共交通營辦商及運輸業界的交通費用。

張建宗表示，屯赤隧道的建造過程更採用首度引入的嶄新技術和設計，堪稱「香港之最」。（資料圖片／張浩維攝）

建造隧道採用全球最大的鑽挖機

他又指，屯赤隧道在工程上有多項創舉，例如因應龍鼓水道的繁忙交通和海床上重要供電設施，工程團隊首次採用鑽挖方式建造行車隧道，還採用了目前全球最大的隧道鑽挖機。而為了克服在巨大的水壓下，為隧道鑽挖機進行檢查及更換刀具等難題，工程團隊首次引進了「飽和高壓」技術進行工作。

政府正推展「將軍澳–藍田隧道」

張亦指，為配合將軍澳與觀塘區未來進一步的發展，政府正積極推展另一個隧道工程，即「將軍澳–藍田隧道」。他指，隧道將連接將軍澳市中心、東區海底隧道及觀塘茶果嶺一帶，可分流現有將軍澳隧道的行車量，有望改善擠塞情況。隧道開通後，預計由將軍澳往東區海底隧道，可節省大約8至9分鐘的行車時間。