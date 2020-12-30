確診大廈｜住址全覽　坪石邨藍石樓增至8宗　德田邨德隆樓爆疫

政府擴大強制檢測範圍，上榜的疫廈以九龍區佔最多。周三（30日）本港新增54宗個案，衞生署衞生防護中心晚上更新確診者住宅大廈名單，九龍區繼續成重災區，佔一半確診個案，當中最多是已列入需要強制檢測的牛池灣坪石邨藍石樓，再多4名居民染疫。 而佛教醫院染疫的內科女護士，同樣是九龍區居民，居於藍田德田邨德隆樓，該大廈同樣需要強制檢測，早前另有一名女住戶確診，感染源頭不明，故醫管局不排除女護士是院外感染。

▼12月30日公告須強制檢測43幢大廈名單▼

新增的54宗確診個案中，疫廈遍佈多區，以九龍東情況最嚴峻。牛池灣坪石邨藍石樓單日新增4宗確診個案，年齡介乎24至73歲，其中一人早在12月21日發病。過去14日該大廈累計有8人染疫，已被列入需要強制檢測的大廈。

彩雲（二）邨豐澤樓因持續5日有污水樣本驗出新冠肺炎病毒，成首個未有確診者但須強制居民檢測的屋宇，最終該大廈發現有3名居民確診，其中兩人感染源頭不明，包括一名72歲男子（#8727）及62歲男子（#8728）。

而彩雲(一)邨繡文樓，亦新增兩宗確診個案，71歲男住戶無出現病徵，而56歲女住戶則早在聖誕節發病，該大廈早前另有兩宗確診個案，其中一名30歲無病徵男子（#8685）感染源頭不明。

至於新確診的佛教醫院26歲內科女護士（#8746）同是九龍區居民，她曾照顧確診者，所居住的德田邨德隆樓，早前有一名26歲女住戶（#8324）確診，感染源頭不明，醫管局不排除女護士是院外感染。

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牛池灣坪石邨藍石樓單日新增4宗確診個案。（資料圖片 / 周景文攝）

至於正接受檢疫的22歲聯合醫院女護士（#8777）確診，被列入基督教聯合醫院2D病房群組，她在12月27日發病，居於將軍澳廣明苑廣寧閣。該大廈早前另有3宗確診個案，其中一名26歲女住戶（#8208）感染源頭不明，在12月15日發病。

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同樣位於將軍澳的善明邨善智樓，有兩名住戶確診，當中53歲女住戶（#8768）早在12月23日發病。而葵涌寧峰苑庭峰閣亦有兩名住戶確診，其中57歲男住戶感染源頭不明。

港島區的確診個案最少，7宗確診個案中，5宗屬輸入個案，分別來自英國、印度及美國。▼確診者行蹤及到訪場所▼

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▼彩雲邨豐澤樓居民接受病毒檢測▼