東區醫院87歲腦退化男病人自行乘巴士離開　由熱心市民尋回後初確

本港新冠肺炎疫情持續。一名87歲男病人疑患有腦退化，原在竹篙灣檢疫中心接受隔離檢疫，昨（30日）下午不適，由救護車送到東區醫院，期間神情呆滯，在負壓的發燒病房等候安排入住期間自行離開，職員搜索約一小時後，在醫院附近巴士站接回，當時病人與一名熱心市民一起，男病人經過檢測發現初步確診。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代，東區醫院一名87歲男病人，原在竹篙灣檢疫中心接受隔離檢疫，昨（30日）下午不適，由救護車送院求診，由於病人當時神情呆滯，似乎有認知問題，安排在隔離房間，在負壓的發燒病房等安排入住，職員於下午約5時發現他自行離開。

東區醫院。（資料圖片）

急症室隨即派員搜索，至約6時聯絡到病人，當時有一名熱心市民陪伴，職員從醫院附近巴士站接回，經過檢測發現初步確診。醫院接觸追蹤後，無同事被列為密切接觸者，醫院檢視事件後會加強保安，提醒保安注意病人行蹤，有需要會找警方協助。

▼竹篙灣檢疫中心▼

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至於該名熱心市民是否須列為緊密接觸者，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，聯絡到該市民，當時是一起乘搭巴士，下車後認為老伯不太清醒，或有腦退化，想幫他聯絡家人時，已收到醫院電話，無親密接觸，只是擴音通話及留到醫院有人來到，兩人一直有口罩，故非密切接觸者，但醫院會為他安排數次測試。