確診大廈｜高爾夫景園、名城上榜　積福大廈共10人中招

新冠肺炎疫情持續，本港今日（3日）新增41宗確診個案。根據衞生防護中心晚上更新的大廈名單，當中有不少新上榜的大廈，例如上水高爾夫景園、大圍名城等，此外，有男患者除了報稱住在將軍澳裕明苑裕榮閣外，同時亦住在上環翡格酒店。 至於早前已納入強制檢測名單灣仔積福大廈，今日再多四人確診，大廈累計已有十人中招。

一名新冠肺炎女患者報稱住在名城2期5座。（資料圖片）

高爾夫景園、大圍名城上榜

一名55歲女患者（#8947）住在上水高爾夫景園7座，她在12月31日發病，與本地個案有流行病學關連。資料顯示，高爾夫景園毗鄰粉嶺高爾夫球場，屬低密度住宅。整個屋苑只有48個單位，放盤叫價1,180萬元以上。

此外，大圍名城亦上榜，有一名47歲女患者（#8927）住在名城2期5座，她與本地個案有流行病學關連，在1月1日起發病。

除了上述兩個屋苑，對比過去14天，今日亦有不少大廈初次上榜，包括青衣翠怡花園7座、大圍金獅花園2期金安閣、九龍城博文閣A座、油塘高翔苑高瑞閣、紅磡蕪湖街裕新大廈、藍田興田邨美田樓、深水埗南昌街123號、深水埗荔聯大廈、將軍澳裕明苑裕榮閣、油麻地炮台街60號等。

▼1月3日報告確診者行蹤▼

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灣仔積福大廈再多四人確診，累計已有十人中招。（鄭子峰攝）

積福大廈再多四人中招

此外，早前已納入強制檢測名單灣仔積福大廈，今日再多四人確診（#8949、8950、8951、8957），大廈累計已有10人確診，其中9人是住戶，另一人曾到訪該大廈。到訪者（#8407）是該座大廈最早的確診者，在12月19日發病。



資料顯示，今日新增的四名患者年齡約31至62歲，其中一名34歲男子（#8950）屬本地個案，在12月31發病，另外三名則是與本地個案有流行病學關連。



翻查資料，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君日前表示，積福大廈一名保安確診，其後的確診者中部分人曾與該名保安交談，預計未來或會有更多個案於該座大廈出現。

▼12月31日至1月2日公告須強制檢測大廈▼

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有一名男患者報稱住在上環翡格酒店。（Expedia網站截圖）

有患者報稱住在翡格酒店

另外，一名33歲男患者（#8964）除了住在將軍澳裕明苑裕榮閣外，亦報稱住在上環翡格酒店。資料顯示，該酒店剛重新開幕，有網站推介可去該酒店「staycation」。

另有患者同時報稱兩個住址，一名38歲女病人（#8956）聲稱住在將軍澳翠林邨輝林樓，頮和茶果嶺麗港城29座。

▼1月1日更新流動採樣站服務時間▼

早前污水樣本驗出新型病毒的牛池灣彩雲(二)邨豐澤樓，再多一人確診。（資料圖片/羅國輝攝）

牛池灣多幢大廈再有人確診

牛池灣是疫情的「重災區」，有多幢大廈需要強制檢測。資料顯示，再有牛池灣的大廈確診，一名55歲男患者（#8954）住在牛池灣彩輝邨彩華樓。



至於早前污水樣本驗出新型病毒的牛池灣彩雲(二)邨豐澤樓，當時雖然未有居民確診，但所有居民需要強制檢測。資料顯示，大廈今日再多一人確診（#8930），患者是58歲女士，她在1月2日發病，即大廈累計有五人確診。



而同樣需要強制檢測的彩雲(一)邨繡文樓及紫霄樓，兩幢大廈各自多一人確診。