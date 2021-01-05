警要求《蘋果》提供查車牌搜集員資料　指涉《道路交通條例》案件

運輸署本月2日起推出車牌「查冊通知」,《蘋果日報》今日（4日）報道指，接獲警方信件要求就去年一宗交通故事的查冊報道，提供負責記者的姓名及聯絡資料協助調查。《蘋果》總編輯羅偉光指出，記者當日親身向運輸署查冊時已表明作新聞用途，並獲運輸署提供相關資料，質疑干預新聞自由，強調不會提供資料。 香港記者協會主席楊健興表示，運輸署既然已接納申請批出相關資料，「點解仲有手尾？令人好不安」，質疑警方以公權力向傳媒製造恐懼及壓力，要求警方清楚解釋。 警方表示，網絡安全及科技罪案調查科正調查一宗有關香港法例第374章《道路交通條例》案件，有關案件仍在調查中，調查細節不便透露。

《蘋果日報》表明不會應警方要求提供有關記者資料。（資料圖片）

《蘋果》：查冊時有註「新聞」用途

根據《蘋果》報道及刊出警方信件內容，警方就去年11月11日及12日刊登一篇交通事故報道，希望提供當日負責撰寫有關報道及相關資料搜集員，即獲取報道中涉事車輛的查冊資料人員的姓名及聯絡資料。

《蘋果》指出，記者當日親身前往運輸署遞交車牌查冊表格，並向該署職員表明身份，清楚解釋查冊是因新聞需要。記者最終選填「其他有關交通及運輸的事宜」一項，並在旁邊手寫註明「新聞」二字；簽署聲明時亦再度向職員表明是作新聞用途。《蘋果》亦有刊出詳細查冊過程。

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《蘋果》總編輯：不會提供資料 記協斥警令人不安

《蘋果》總編輯羅偉光回覆查詢指出，記者以運輸署提供途徑，親身向運輸署查詢並表明是作新聞用途，獲該署提供相關資料；而所得資料是作新聞用途；對於警方調查正常採訪工作，甚至要求提供資料搜集員及記者資料，令人質疑是干預新聞自由、威嚇傳媒，感到莫名其妙、十分荒謬，強調不會提供資料。

記者協會主席楊健興表示，不明白警方有何合理原因要求《蘋果》協助調查，記者向運輸署申請時已清楚表明用作新聞用途，而署方最終有提供相關資料，「咁點解會由另一個部門跟？點解仲會有手尾？令人好不安」，促請警方清楚交代報道違反甚麼法例，否則形同以公權力向傳媒製造恐懼及施壓。

警方表示，網絡安全及科技罪案調查科正調查一宗有關香港法例第374章《道路交通條例》案件，有關案件仍在調查中，調查細節不便透露。